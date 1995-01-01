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    «Без паники! Возраст – не проблема». «Динамо» поздравило Каборе с днем рождения

    Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе отмечает день рождения, ему исполнилось 33 года. Пресс-служба клуба не забыла поздравить.

    «Сегодня день рождения у Шарля Каборе! «Президенту», любителю тортов и самому обаятельному смеху в команде исполнилось 33 года!

    Без паники, Кабо! Возраст — это не проблема», – уверяют динамовцы.

    • Каборе с 2006 года выступает за сборную Буркина-Фасо, брал с ней серебро и бронзу Кубка Африки.
    • В России Каборе играет с 2013 года.
    • Главное достижение в карьере Каборе – чемпионство с «Марселем» в 2010 году.

    Нойштедтер: «Каборе говорит, что он президент Буркина-Фасо»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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