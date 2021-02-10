Ибрагимович поучаствует в музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Из-за этого могут перенести матч «Милана»

Со 2 по 6 марта форвард «Милана» Златан Ибрагимович будет участвовать в музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Что он будет исполнять, организаторы держат в тайне.

В связи с этим Серия А рассматривает вопрос переноса матча «Милан» – «Удинезе», намеченного на указанный промежуток.