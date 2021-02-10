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    Ибрагимович поучаствует в музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Из-за этого могут перенести матч «Милана»

    Со 2 по 6 марта форвард «Милана» Златан Ибрагимович будет участвовать в музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Что он будет исполнять, организаторы держат в тайне.

    В связи с этим Серия А рассматривает вопрос переноса матча «Милан» – «Удинезе», намеченного на указанный промежуток.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    10.02.2021 21:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1354

      DMитрий 16 минут назад

      Нет я все понимаю... Я люблю Милан, уважаю Ибру как игрока, но чтобы перенести регулярный матч, из участия Златана в песнюльках-танцульках...!? Интересно, что или кто, тут замешано?

      На седьмой международной конференции в Гааге
      Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,
      Направленных на углубление процесса интеграции в Европе
      Выступали главы делегаций и члены правительств
      А я не поехал
      Я купил мотыля и пошел на реку
      Я люблю рыбалку...

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