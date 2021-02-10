Ибрагимович поучаствует в музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Из-за этого могут перенести матч «Милана»

Со 2 по 6 марта форвард «Милана» Златан Ибрагимович будет участвовать в музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Что он будет исполнять, организаторы держат в тайне.
В связи с этим Серия А рассматривает вопрос переноса матча «Милан» – «Удинезе», намеченного на указанный промежуток.
- В разное время в фестивале в Сан-Ремо участвовали Алекс Дель Пьеро и Франческо Тотти, Роберто Манчини и Роберто Баджо, Марчелло Липпи и Антонио Кассано.
- Фестиваль проводится с 1951 года.
- Ибрагимович за участие в фестивале заработает более миллиона евро, пишет «Спорт-Экспресс».
Источник: La Gazzetta dello Sport