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    Зидан – о возможном уходе Рамоса: «Реал» продолжит играть в футбол»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после матча Примеры с «Хетафе» (2:0). Французский специалист прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба капитана Серхио Рамоса.

    «Конечно, на «Реал» это влияет. Но от разговоров ничего не поменяется. Мы можем только продолжить свою борьбу и играть в футбол дальше», – сказал Зидан.

    • Контракт Рамоса с «Реалом» истекает в конце этого сезона.
    • На него претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
    • Рамос играет за мадридцев с 2005 года.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10363

      DeStar 26 минут назад

      беда, как можно его отпустить* что за дебильная политика.Ладно бы он подсдал и была бы замена, например, как марсело, реально подсел уже и менди выглядит очень не плохо. а рамоса заменить не кем, как в скилах, так и в духе, останутся одни тряпки в команде

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      Рейтинг: +1828

      Dizayner 2 часа назад

      походу Зизу смирился с уходом Рамоса

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