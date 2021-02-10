Зидан – о возможном уходе Рамоса: «Реал» продолжит играть в футбол»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после матча Примеры с «Хетафе» (2:0). Французский специалист прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба капитана Серхио Рамоса.
«Конечно, на «Реал» это влияет. Но от разговоров ничего не поменяется. Мы можем только продолжить свою борьбу и играть в футбол дальше», – сказал Зидан.
- Контракт Рамоса с «Реалом» истекает в конце этого сезона.
- На него претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
- Рамос играет за мадридцев с 2005 года.
Источник: Marca