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  • Понсе – о Тедеско: «Многие в «Спартаке» тяжело перенесли новость о его уходе»

Понсе – о Тедеско: «Многие в «Спартаке» тяжело перенесли новость о его уходе»

9 февраля 2021, 12:25
9

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, как команда отреагировала на решение Доменико Тедеско уйти из клуба по окончании сезона.

— Вы впервые тренируетесь, зная, что летом Тедеско уйдет из «Спартака». Его поведение как-то изменилось?

— Нет, абсолютно. Доменико относится к работе так же, как в первый день в «Спартаке». Не совру, если скажу, что многие в команде тяжело перенесли новость о его уходе. У нас отличные отношения, и лично мне очень нравится, как он выстраивает работу.

Тедеско – реально профи с большой буквы, как и все его ассистенты. Ни он, ни Андреас Хинкель и Макс Урванчки не расслабляются ни на секунду.

— Ты бы хотел, чтобы Тедеско передумал и остался?

— Мы говорим о его личном решении, которое нужно уважать. У него есть свои причины. Со спортивной точки зрения я бы хотел, чтобы Доменико остался. Но по-человечески я его понимаю. Тренер собрал нас и все объяснил, это было искренне, открыто и по-честному.

Когда человек так себя ведет, это вызывает уважение.

  • Тедеско летом покинет «Спартак» в связи с истечением контракта.
  • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
  • «Спартак» занимает третье место в РПЛ после 19 туров.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Понсе Эсекьель Тедеско Доменико
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1612863929
Не уход. Спектакль!
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derrik2000
1612866640
Конечно тяжело. Я, например, до сих пор по ночам гляжу на фото теедскина, а потом рыдаю в подушку, ))))))))))))))))))
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VVM1964
1612872744
Торопится не будем - дождемся лета .
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BlackMurderDeco
1612874528
Че опять Карпина будите звать, только он не пойдет в одну воду дважды, свинарник , сам себя разваливает
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zigbert
1612942023
Пока еще не ушел.
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