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    Понсе – о Тедеско: «Многие в «Спартаке» тяжело перенесли новость о его уходе»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, как команда отреагировала на решение Доменико Тедеско уйти из клуба по окончании сезона.

    — Вы впервые тренируетесь, зная, что летом Тедеско уйдет из «Спартака». Его поведение как-то изменилось?

    — Нет, абсолютно. Доменико относится к работе так же, как в первый день в «Спартаке». Не совру, если скажу, что многие в команде тяжело перенесли новость о его уходе. У нас отличные отношения, и лично мне очень нравится, как он выстраивает работу.

    Тедеско – реально профи с большой буквы, как и все его ассистенты. Ни он, ни Андреас Хинкель и Макс Урванчки не расслабляются ни на секунду.

    — Ты бы хотел, чтобы Тедеско передумал и остался?

    — Мы говорим о его личном решении, которое нужно уважать. У него есть свои причины. Со спортивной точки зрения я бы хотел, чтобы Доменико остался. Но по-человечески я его понимаю. Тренер собрал нас и все объяснил, это было искренне, открыто и по-честному.

    Когда человек так себя ведет, это вызывает уважение.

    • Тедеско летом покинет «Спартак» в связи с истечением контракта.
    • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
    • «Спартак» занимает третье место в РПЛ после 19 туров.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +102

      BlackMurderDeco 38 минут назад

      Че опять Карпина будите звать, только он не пойдет в одну воду дважды, свинарник , сам себя разваливает

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      Рейтинг: +25713

      VVM1964 1 час назад

      Торопится не будем - дождемся лета .

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      Рейтинг: +14047

      derrik2000 2 часа назад

      Конечно тяжело.
      Я, например, до сих пор по ночам гляжу на фото теедскина, а потом рыдаю в подушку,
      ))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +12016

      KLIM777 3 часа назад

      В чем прикол его ухода?

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      Рейтинг: +20080

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Не уход. Спектакль!

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