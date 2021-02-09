Понсе – о Тедеско: «Многие в «Спартаке» тяжело перенесли новость о его уходе»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, как команда отреагировала на решение Доменико Тедеско уйти из клуба по окончании сезона.

— Вы впервые тренируетесь, зная, что летом Тедеско уйдет из «Спартака». Его поведение как-то изменилось?

— Нет, абсолютно. Доменико относится к работе так же, как в первый день в «Спартаке». Не совру, если скажу, что многие в команде тяжело перенесли новость о его уходе. У нас отличные отношения, и лично мне очень нравится, как он выстраивает работу.

Тедеско – реально профи с большой буквы, как и все его ассистенты. Ни он, ни Андреас Хинкель и Макс Урванчки не расслабляются ни на секунду.

— Ты бы хотел, чтобы Тедеско передумал и остался?

— Мы говорим о его личном решении, которое нужно уважать. У него есть свои причины. Со спортивной точки зрения я бы хотел, чтобы Доменико остался. Но по-человечески я его понимаю. Тренер собрал нас и все объяснил, это было искренне, открыто и по-честному.

Когда человек так себя ведет, это вызывает уважение.