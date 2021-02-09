Понсе – о Тедеско: «Многие в «Спартаке» тяжело перенесли новость о его уходе»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, как команда отреагировала на решение Доменико Тедеско уйти из клуба по окончании сезона.
— Вы впервые тренируетесь, зная, что летом Тедеско уйдет из «Спартака». Его поведение как-то изменилось?
— Нет, абсолютно. Доменико относится к работе так же, как в первый день в «Спартаке». Не совру, если скажу, что многие в команде тяжело перенесли новость о его уходе. У нас отличные отношения, и лично мне очень нравится, как он выстраивает работу.
Тедеско – реально профи с большой буквы, как и все его ассистенты. Ни он, ни Андреас Хинкель и Макс Урванчки не расслабляются ни на секунду.
— Ты бы хотел, чтобы Тедеско передумал и остался?
— Мы говорим о его личном решении, которое нужно уважать. У него есть свои причины. Со спортивной точки зрения я бы хотел, чтобы Доменико остался. Но по-человечески я его понимаю. Тренер собрал нас и все объяснил, это было искренне, открыто и по-честному.
Когда человек так себя ведет, это вызывает уважение.
- Тедеско летом покинет «Спартак» в связи с истечением контракта.
- Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
- «Спартак» занимает третье место в РПЛ после 19 туров.