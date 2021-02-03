Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тедеско: «Решение уйти из «Спартака» – самое сложное в моей карьере. Я буду очень скучать»

Тедеско: «Решение уйти из «Спартака» – самое сложное в моей карьере. Я буду очень скучать»

3 февраля 2021, 10:13
15

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своей жизни в России, а также подтвердил уход из московского клуба в конце сезона.

«Россия – мой первый заграничный опыт. Естественно, он особенный.

Помню, как впервые вышел на тренировку «Спартака» и присвистывал. Мой переводчик Дмитрий Крайтор спросил: «Ты что, хочешь, чтобы у тебя не было денег?» Так я знакомился с русскими традициями. Понял, что у вас есть какие-то стереотипы о немцах – например, что они очень дисциплинированны.

Поначалу было непросто, потому что русские – закрытые люди, это точно не стереотип. Когда меня узнали получше, местные ребята готовы были сделать все, чтобы мне было комфортно. Надеюсь, я вел себя так же по отношению к ним.

Решение уйти после этого сезона – мое. В декабре я говорил, что оно самое сложное в моей тренерской карьере. Не соврал. Я буду очень скучать», – сказал Тедеско.

  • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
  • В конце сезона у него истечет контракт с клубом.
  • «Спартак» занимает третье место в РПЛ после 19 туров.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1612338835
Тедеско по поводу ухода из спартака продолжает свистеть, а впрочем, возможно, денег набрал, можно и посвистеть, они уже никуда не денутся.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1612341506
Это всё лирика. А на практике Тедеско - очередной эксперимент над Спартаком, и по всему видно, что неудачный.
Ответить
slavа0508
1612343560
Это что за настрой ???перед началом второй части чемпионата одни разговоры об уходе,,,Сразу надо было замену искать,время было и достаточно,,,а с таким настроем скатимся на 6-8 место,футболистом всё это передаётся что б не говорили,,,
Ответить
NewLife
1612347272
Любой порядочный человек не будет скулить и жаловаться, а захочет уйти, если всякие ничтожества из руководства ФРС будут постоянно оскорблять его дисквалификациями, а их холуи из Сочи и Урала еще и оскорблять словами. И никто не встал на его защиту, а предпочитает помалкивать в тряпочку, чтобы не портить отношения наверху. Я с тобой Тед, успехов тебе в дальнейшем.
Ответить
ivany4
1612347907
Полное интервью на спортс на много интереснее, чем эта выдержка из него. Настрой у него, судя по сборам и требования к игрокам не снизился. Как будто и не собирается уезжать. Жаль если он уедет. Но это его решение. ЗЫ. Записным диванным экспертам и комментаторам обязательно к прочтению его интервью полностью. Что бы понимать, чего Тед хочет, и как это дается.
Ответить
Сильвербой
1612349294
Ну а что он в этой стране видел хорошего, кроме зарплаты!? Ничего, кроме подковерных игр как в самом Спартаке, так и во всем российском недофутболе!!! Есть тренеры которые хотят получать, а есть которые хотят зарабатывать... Поэтому Семак сидит на жопе (после очередного обосранного евросезона) и ждет пока ему подарят с РФС звездочку на эмблему, а Тодеско решил сказать всему этому бардаку гудбай!!!
Ответить
ЮНик
1612355770
Чем быстрее уйдет, тем меньше выучит русских пословиц, примет и поговорок. Например про Емелю на печи, скатерть-самобранку или золотую рыбку. Когда можно дурака валять и денежку лопатой грести. Не деградирует как Промес, который уже "наш человек". Антошка, Антошка, бери скорее ложку! И назад в "Спартак". В Голландии то оказывается пахать надо...
Ответить
Из Твери Леха
1612359140
Кто теперь Тедеску после спама подберет теперь? Разве что клуб 3-ей бундеслиги.
Ответить
zigbert
1612422484
Даже при том что Тедеско собирается уходить он честно отрабатывает свой контракт. Только вот все будет зависеть от результатов Спартака по окончании сезона. Вполне возможно что он изменит свое решение.
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
4
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
40
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
7
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+