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    Тедеско: «Решение уйти из «Спартака» – самое сложное в моей карьере. Я буду очень скучать»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своей жизни в России, а также подтвердил уход из московского клуба в конце сезона.

    «Россия – мой первый заграничный опыт. Естественно, он особенный.

    Помню, как впервые вышел на тренировку «Спартака» и присвистывал. Мой переводчик Дмитрий Крайтор спросил: «Ты что, хочешь, чтобы у тебя не было денег?» Так я знакомился с русскими традициями. Понял, что у вас есть какие-то стереотипы о немцах – например, что они очень дисциплинированны.

    Поначалу было непросто, потому что русские – закрытые люди, это точно не стереотип. Когда меня узнали получше, местные ребята готовы были сделать все, чтобы мне было комфортно. Надеюсь, я вел себя так же по отношению к ним.

    Решение уйти после этого сезона – мое. В декабре я говорил, что оно самое сложное в моей тренерской карьере. Не соврал. Я буду очень скучать», – сказал Тедеско.

    • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
    • В конце сезона у него истечет контракт с клубом.
    • «Спартак» занимает третье место в РПЛ после 19 туров.

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    Источник: Sports.ru

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