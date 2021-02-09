Суарес забил 16 мячей за новый клуб быстрее всех в Примере в 21 веке. Уругваец побил рекорд Роналду

«Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» (2:2) в матче 22-го тура Примеры.

Дубль оформил нападающий хозяев Луис Суарес. Уругваец забил 16-й мяч в 17 стартовых матчах за «Атлетико» в Примере, установив рекорд 21 века по числу голов в дебютном сезоне за новый клуб.

Суарес побил рекорд форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который отличился 15 раз в 17 матчах Примеры в дебютном сезоне-2009/10 за «Реал».