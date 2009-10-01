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    Суарес забил 16 мячей за новый клуб быстрее всех в Примере в 21 веке. Уругваец побил рекорд Роналду

    «Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» (2:2) в матче 22-го тура Примеры.

    Дубль оформил нападающий хозяев Луис Суарес. Уругваец забил 16-й мяч в 17 стартовых матчах за «Атлетико» в Примере, установив рекорд 21 века по числу голов в дебютном сезоне за новый клуб.

    Суарес побил рекорд форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который отличился 15 раз в 17 матчах Примеры в дебютном сезоне-2009/10 за «Реал».

    • Уругвайский форвард отличился в четвертой игре подряд, в трех из них оформив дубль.
    • «Атлетико» лидирует в Примере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +903

      Dr.Metal 4 минуты назад

      Лучше бы Месси продали ) сейчас бы и в барсе голы клал бы

      0
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      Рейтинг: +6

      dazo23 1 час назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      -2
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 2 часа назад

      динарко салют епта))) хвалите и дальше своего физрука

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82535

      zigbert 2 часа назад

      Кто бы мог подумать что у него так отлично пойдут дела в Атлетико?

      2
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      Рейтинг: +11191

      Cules2013 > zigbert 56 минут назад

      да. неожиданно. но у меня нет никаких эмоций по этому поводу. вообще.
      с чего бы это?
      то, что у Луиса всё круто в Атлетико вообще ни разу не означает, что он забил бы хотя бы половину этих голов, останься в Барсе, а самое главное даже не голы - а сколько очков команда получает из-за этих голов. Вот даже этот матч с Сельтой показателен. Луис сделал дубль, но команде это принесло лишь 1 очко. Суарес мог бы вообще не забивать, если бы защита сыграла на ноль. Тогда бы получили тоже 1 очко и без Луиса.
      Суарес так хорош, потому что для него это новый вызов, он старается изо всех сил показать, что его обидели незаслуженно выгнав из клуба. В Барсе у него бы не было такой мотивации, он начал тухнуть уже от сезона к сезону в последние годы. И Атлетико играет совсем в другой футбол, чем Барса, он более плотный, с хорошей защитой. Поэтому Суарез может вообще не отрабатывать в защите, его прикроют самоотверженные партнёры. В Барсе такое не работает.
      Можно только порадоваться за Луиса в Атлетико, а у Барсы своя жизнь, свои проблемы. И Куман с ними справляется на удивление достойно. Если кто не в курсе, то Барса на 2-м месте, и по-прежнему самая забивная команда лиги.

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      Рейтинг: +1880

      Валерий2705 3 часа назад

      Путалона рыдает, и путалонские болелы в России рыдают, во главе с Динаркой(((

      0
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      Рейтинг: +11191

      Cules2013 > Валерий2705 1 час назад

      никто тут не рыдает, узбагойся.

      0
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      Рейтинг: +2089

      Fusballer 4 часа назад

      И ни одного гола в РПЛ или за сборную России! Позорище!

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