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    Дюков: «Я бы не переоценивал влияние лимита. Повышение качества легионеров поможет в еврокубках»

    Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о влиянии лимита на игру российских клубов в еврокубках.

    — Большинство клубов недовольны действующим лимитом. Как вам кажется, он влияет на результаты наших команд в еврокубках?

    — Лимит — это тот фактор, который оказывает влияние в том числе и на выступления клубов в еврокубках, но я бы не переоценивал его влияние. Есть и другие факторы и драйверы, которые, на мой взгляд, способны помочь нашему клубному футболу выступать лучше на международной арене и в Европе.

    Прежде всего, есть возможность повышения качества тех легионеров, которые занимают эти восемь позиций в заявке. С другой стороны, конечно, есть возможность для пересмотра тренировочного процесса подготовки клубов. Стоит, наверное, критически посмотреть на такие стилистические особенности именно российского футбола.

    — Есть какой-то ориентир?

    — Если взять европейские чемпионаты — английский, немецкий или французский, даже если мы сейчас возьмем чемпионат Австрии или чемпионат Бельгии, мы увидим, что интенсивность футбола растет. Это выражается не только в спринтах, но и в количестве тактико-технических действий на единицу времени.

    Если посмотреть статистику той же Английской премьер-лиги, то за десять лет они не стали бегать больше — они пробегают тот же километраж, но выросло количество спринтов, количество ускорений, количество тактико-технических действий, количество передач. Как результат: ты вынужден играть под давлением.

    А когда ты играешь и тренируешься под давлением, ты вырабатываешь навык принимать решения быстро, что тоже очень важно. Интенсивный футбол — это еще про скорость мышления и быстроту принятия решений на футбольном поле.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8029

      Hektor 84 7 минут назад

      Кто ему эту речь написал?

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