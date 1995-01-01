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    Тедеско: «Слова Романцева для меня как религия»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что обращает внимание на слова своего предшественника Олега Романцева. Он несколько раз брал чемпионат России с командой.

    – Вы вообще обращаете внимание на мнения со стороны? Ветераны клуба регулярно критикуют ваш футбол, и такая ситуация складывается только у «Спартака».

    – «Шальке» – вторая такая команда! Это нормально, когда вы работаете в крупной спортивной организации, вокруг которой много эмоций. Поэтому «Спартак» и интересен – у него есть такие люди и богатая история. Футбол – открытый мир, все могут видеть наши игры через свой опыт. Я уважаю экспертов, но мы должны делать то, что лучше для клуба. Приведу пример: перед началом сезона ряд людей говорили о «Спартаке» и пришли к выводу, что с этой командой невозможно достичь каких-то целей и попасть в еврокубки. Через восемь они же сказали, что это сильный коллектив, который обязан быть на вершине.

    – При этом Олег Романцев поддерживает вас.

    – Он другой – во многом потому, что сам тренер. Прежде всего, Романцев очень человечный. Много о нем читал и разговаривал с людьми, которые работали с ним. Я знаю, как он любит «Спартак», поэтому его слова о команде для меня как религия.

    • Тедеско летом покинет «Спартак» в связи с истечением контракта.
    • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ после 19 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +20027

      DOCTOR PENALTY 10 секунд назад

      Красиво говорит Тедеско. Вот если бы он ещё сумел выстроить красивую игру в Спартаке, цены бы ему не было. Но пока что всё кисло. (

      0
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      Рейтинг: +13334

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в тарасофке в приоритете визги)

      -5
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      ...
      Рейтинг: +7398

      NewLife > alarm 33 минуты назад

      Сказал бы, но противно говорить, что в приоритете в бомжатнике.

      5
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      Рейтинг: +20350

      Боцман59rus > NewLife 9 минут назад

      Предположу что для этого требуется много смазки)))

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