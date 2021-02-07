Тедеско: «Слова Романцева для меня как религия»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что обращает внимание на слова своего предшественника Олега Романцева. Он несколько раз брал чемпионат России с командой.

– Вы вообще обращаете внимание на мнения со стороны? Ветераны клуба регулярно критикуют ваш футбол, и такая ситуация складывается только у «Спартака».

– «Шальке» – вторая такая команда! Это нормально, когда вы работаете в крупной спортивной организации, вокруг которой много эмоций. Поэтому «Спартак» и интересен – у него есть такие люди и богатая история. Футбол – открытый мир, все могут видеть наши игры через свой опыт. Я уважаю экспертов, но мы должны делать то, что лучше для клуба. Приведу пример: перед началом сезона ряд людей говорили о «Спартаке» и пришли к выводу, что с этой командой невозможно достичь каких-то целей и попасть в еврокубки. Через восемь они же сказали, что это сильный коллектив, который обязан быть на вершине.

– При этом Олег Романцев поддерживает вас.

– Он другой – во многом потому, что сам тренер. Прежде всего, Романцев очень человечный. Много о нем читал и разговаривал с людьми, которые работали с ним. Я знаю, как он любит «Спартак», поэтому его слова о команде для меня как религия.