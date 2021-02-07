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Тедеско: «Слова Романцева для меня как религия»

7 февраля 2021, 12:13
6

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что обращает внимание на слова своего предшественника Олега Романцева. Он несколько раз брал чемпионат России с командой.

– Вы вообще обращаете внимание на мнения со стороны? Ветераны клуба регулярно критикуют ваш футбол, и такая ситуация складывается только у «Спартака».

– «Шальке» – вторая такая команда! Это нормально, когда вы работаете в крупной спортивной организации, вокруг которой много эмоций. Поэтому «Спартак» и интересен – у него есть такие люди и богатая история. Футбол – открытый мир, все могут видеть наши игры через свой опыт. Я уважаю экспертов, но мы должны делать то, что лучше для клуба. Приведу пример: перед началом сезона ряд людей говорили о «Спартаке» и пришли к выводу, что с этой командой невозможно достичь каких-то целей и попасть в еврокубки. Через восемь они же сказали, что это сильный коллектив, который обязан быть на вершине.

– При этом Олег Романцев поддерживает вас.

– Он другой – во многом потому, что сам тренер. Прежде всего, Романцев очень человечный. Много о нем читал и разговаривал с людьми, которые работали с ним. Я знаю, как он любит «Спартак», поэтому его слова о команде для меня как религия.

  • Тедеско летом покинет «Спартак» в связи с истечением контракта.
  • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
  • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ после 19 туров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Романцев Олег Тедеско Доменико
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1612693836
Красиво говорит Тедеско. Вот если бы он ещё сумел выстроить красивую игру в Спартаке, цены бы ему не было. Но пока что всё кисло. (
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Venom888
1612702403
Пора вернуть Романцева :) Жаль, что он не продолжил хотя бы в другом клубе.
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zigbert
1612719436
Это не удивительно. Ведь Романцев самый успешный тренер работавший в Спартаке.
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