«Это нужно прекратить, это убивает игроков». Куман раскритиковал календарь матчей

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман раскритиковал расписание игр. По мнению нидерландца, команды играют много и часто.

«Сложно выступать клубам, играющим в трех турнирах. И это в разгар пандемии коронавируса. Нужно общаться с футболистами на тему их физического состояния. Им сложно выступать постоянно. Нужна помощь. Это ненормально.

Число матчей, перелеты, календарь, Суперкубок из четырех команд – это перебор. Нужно прекратить это. Это убивает игроков. Будет много травм», – считает Куман.