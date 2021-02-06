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    AS: возвращение Рамоса планируется к игре с «Барселоной» 11 апреля

    Планируется, что восстановление защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса займет порядка двух месяцев. Он перенес операцию на колене, у игрока проблемы с мениском.

    Возвращение Рамоса ожидается к 11 апреля, когда состоится матч против «Барселоны». Это означает, что игрок пропустит встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

    • Из-за травмы Рамос не играет с 14 января.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Реал» 18 матчей, в которых забил 3 гола и сделал ассист.
    • Контракт игрока истекает летом, и он настроен перейти в «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: AS

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