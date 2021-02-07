AS: возвращение Рамоса планируется к игре с «Барселоной» 11 апреля

Планируется, что восстановление защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса займет порядка двух месяцев. Он перенес операцию на колене, у игрока проблемы с мениском.
Возвращение Рамоса ожидается к 11 апреля, когда состоится матч против «Барселоны». Это означает, что игрок пропустит встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».
- Из-за травмы Рамос не играет с 14 января.
- В текущем сезоне игрок провел за «Реал» 18 матчей, в которых забил 3 гола и сделал ассист.
- Контракт игрока истекает летом, и он настроен перейти в «Манчестер Юнайтед».
Источник: AS