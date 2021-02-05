Слуцкий: «В следующем сезоне «Рубин» точно постарается пошуметь»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пообещать пошуметь в следующем сезоне. Он обратил внимание на молодость команды.
«Нам не хватает стабильности в тех матчах, где она от нас ожидается. Это указывает на то, что «Рубин» – молодая команда. Я имею в виду не средний возраст, а сыгранность. У этих игроков было мало времени, чтобы сойтись друг с другом. Мы поменяли 12 футболистов и вошли в новый чемпионат без предсезонной подготовки. Во второй части сезона мы можем подняться до четвертого места. Отрыв не так велик.
А в следующем сезоне мы точно постараемся пошуметь. Удастся или нет, посмотрим, но предпосылки есть», – сказал тренер.
- «Рубин» идет в РПЛ 9-м.
- У команды 7-й по стоимости состав в лиге (54 миллиона евро).
- В 14:30 по Москве «Рубин» начнет товарищеский матч против «Динамо».
Источник: «БИЗНЕС Online»