Слуцкий: «В следующем сезоне «Рубин» точно постарается пошуметь»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пообещать пошуметь в следующем сезоне. Он обратил внимание на молодость команды.

«Нам не хватает стабильности в тех матчах, где она от нас ожидается. Это указывает на то, что «Рубин» – молодая команда. Я имею в виду не средний возраст, а сыгранность. У этих игроков было мало времени, чтобы сойтись друг с другом. Мы поменяли 12 футболистов и вошли в новый чемпионат без предсезонной подготовки. Во второй части сезона мы можем подняться до четвертого места. Отрыв не так велик.

А в следующем сезоне мы точно постараемся пошуметь. Удастся или нет, посмотрим, но предпосылки есть», – сказал тренер.