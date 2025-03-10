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  • Посольство Бразилии вмешалось в расистский скандал с Венделом

Посольство Бразилии вмешалось в расистский скандал с Венделом

Сегодня, 18:46
26

Посольство Бразилии в РФ опубликовало свою позицию по инциденту с Венделом в Воронеже.

  • Во время матча болельщики «Факела» допустили акт расизма в отношении Вендела.
  • Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.
  • Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).

«Вендел подвергся расовой дискриминации.

Посольство Бразилии выражает сожаление и осуждает расистское поведение по отношению к бразильскому спортсмену, который с профессионализмом и соблюдением спортивной этики защищает цвета «Зенита» из Санкт-Петербурга с 2020 года.

Посольство Бразилии в Москве выражает безоговорочную поддержку и полную солидарность Маркусу Венделу», – написало посольство.

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Источник: сообщество посольства Бразилии в РФ в VK
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Факел Вендел
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Комментарии (26)
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Интерес
1741621914
Руководство ФК" Балтия-Копакабана" вышли на международную арену,в качестве стукачков,не довольствуясь российскими просторами.
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WILDLING_HRUNDEL
1741622300
Вот оно че) теперь то вычислят спартаковский след
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WILDLING_HRUNDEL
1741622332
Может расформируют Спартак наконец то
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NewLife
1741622565
Бомбардир, не будьте попугаями и не пишите заголовки, повторяя нарратив помойного дерьма. Это не расистский скандал, а скандал бразильского дуралея, с неприличной реакцией на освистывание с трибун.
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Красногвардейчик
1741622656
Посольство Бразилии в Москве выражает безоговорочную поддержку и полную солидарность Маркусу Венделу», – написало посольство. ================= Так у Венделя российский паспорт)) опоздали бразилы, или не в курсе?))
Ответить
andr45
1741622682
В настоящее время посольство Бразилии совместно с Министерством иностранных дел страны готовит ноты протеста в адрес футбольного клуба «Факел». Причиной этого стал инцидент с проявлениями расизма в Воронеже. Также будут подготовлены ноты протеста в адрес ФК «Спартак» за организацию провокации. Как сообщил очевидец Махмаднаима Махмадкаримзаде Шарифи, в Воронеже были замечены неопознанные люди, которые выкрикивали расистские кричалки. Посольство выражает благодарность Махмаднаиму Махмадкаримзаде Шарифи и СМИ Российской Федерации за предоставленную информацию. Кроме того, оно выражает признательность главному тренеру футбольного клуба «Зенит» за передачу документов, видео- и аудиозаписей, касающихся данного инцидента.
Ответить
Semenycch
1741623561
Все правильно! Проявления расизма в Российском футболе нужно выжигать без сожаления!
Ответить
...короче
1741625614
...ни видео, ни аудио со 100% доказухой факта оскорбления по расовому признаку нет, а заявление от ведомства уже есть. Шустро подсуетились). "А кто это сделал?"(с)...
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russkiisergei
1741631819
они цвета зинита то видели?
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