Посольство Бразилии вмешалось в расистский скандал с Венделом

Посольство Бразилии в РФ опубликовало свою позицию по инциденту с Венделом в Воронеже.

Во время матча болельщики «Факела» допустили акт расизма в отношении Вендела.

Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.

Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).

«Вендел подвергся расовой дискриминации.

Посольство Бразилии выражает сожаление и осуждает расистское поведение по отношению к бразильскому спортсмену, который с профессионализмом и соблюдением спортивной этики защищает цвета «Зенита» из Санкт-Петербурга с 2020 года.

Посольство Бразилии в Москве выражает безоговорочную поддержку и полную солидарность Маркусу Венделу», – написало посольство.