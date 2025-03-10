Посольство Бразилии вмешалось в расистский скандал с Венделом

Посольство Бразилии в РФ опубликовало свою позицию по инциденту с Венделом в Воронеже.
- Во время матча болельщики «Факела» допустили акт расизма в отношении Вендела.
- Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.
- Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).
«Вендел подвергся расовой дискриминации.
Посольство Бразилии выражает сожаление и осуждает расистское поведение по отношению к бразильскому спортсмену, который с профессионализмом и соблюдением спортивной этики защищает цвета «Зенита» из Санкт-Петербурга с 2020 года.
Посольство Бразилии в Москве выражает безоговорочную поддержку и полную солидарность Маркусу Венделу», – написало посольство.
Источник: сообщество посольства Бразилии в РФ в VK