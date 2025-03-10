Петржела ответил, кто лучше – Кержаков или Дзюба

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на рекорд Артема Дзюбы.

В воскресенье 36-летний Дзюба забил 234-й гол в карьере в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

Он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

1-й гол в карьере Дзюба забил в 2007 году.

«Безусловно, Дзюба добился великолепного результата, это нельзя не признать. Но лично мне он как игрок не нравится, это дело вкуса. Для меня Дзюба не стоит в одном ряду с Кержаковым, Александр – игрок другого уровня.

На мой взгляд, Кержаков остается лучшим нападающим в истории российского футбола, таких форвардов в России на данный момент еще не было», – сказал Петржела.