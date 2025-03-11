Семшов выразил несогласие с удалением игрока «Факела» Якимова

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что арбитр Виталий Мешков напрасно удалил полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Факелу» тяжело было противостоять «Зениту» в меньшинстве. Я считаю, что футболист «Факела» Якимов не заслуживал красной карточки.

Да, я читал, что по букве судейского регламента это удаление. По духу футбола, на мой взгляд, нельзя удалять игрока за задержку соперника, которому еще половину поля надо пробежать до ворот. К тому же под острым углом, на бровке, а не в центре поля.

Я считаю, это желтая карточка. Такие удаления портят футбол», – сказал Семшов.