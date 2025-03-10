Осинькин призвал футболистов учиться у Дзюбы

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал рекорд форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

В воскресенье 36-летний Дзюба забил 234-й гол в карьере в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

Он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

1-й гол в карьере Дзюба забил в 2007 году.

«Это великое достижение. Просто так лучшим бомбардиром России не становятся. Он в 36 лет показывает хорошую форму и в конце матча даже движение показывал, создавал проблемы.

Он умеет играть на сильных качествах, быть очень конкретным. То, что он умеет, делает хорошо. Другие футболисты должны учиться у таких людей. Единственное, хотелось бы, чтобы он установил свой рекорд не в матче с нами», – сказал Осинькин.