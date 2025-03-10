Червиченко призвал простить Вендела за неприличный жест: «Он же не прибор достал»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал инцидент с Венделом в Воронеже.
- Во время матча болельщики воронежцев допустили акт расизма в отношении Вендела.
- Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.
- Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).
«На мой взгляд, если докажут, что с трибун были провокации, Вендела надо простить. Человек эмоционально среагировал. Он же не достал прибор или еще что-то.
Вендел ответил на оскорбления лояльно», – сказал Червиченко.
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова