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  • «Это Россия, здесь возможно все»: Гурцкая – о том, спасут ли Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»

«Это Россия, здесь возможно все»: Гурцкая – о том, спасут ли Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»

Сегодня, 19:58
8

Агент, блогер Тимур Гурцкая допускает участие зенитовца Вендела в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака».

  • Во время матча болельщики «Факела» допустили акт расизма в отношении Вендела.
  • Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.
  • Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).

– Отменить красную карточку Венделу невозможно, – сказал на ютуб-канале «Это футбол, брат!» ведущий Севастиан Терлецкий.

– Это Россия. Здесь возможно, *** [блин], все, – эмоционально ответил Гурцкая.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Спартак Вендел Гурцкая Тимур
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Комментарии (8)
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andrei-sarap-yandex
1741626269
ЭТИ КОЗНИ СПАРТАКА...
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БАЗАРА НЕТ
1741627256
По справедливости нужно карту отменять
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рылы
1741627424
винисиусу отменили, эменике отменили. ну как бы вот)
Ответить
Айболид
1741627658
В России всё возможно - и слепая певица, футбольным агентом стать может .
Ответить
timon2401
1741629139
это точно!! в России возможно всё)))
Ответить
...короче
1741629695
...наголо брити охальника, смолою поливати, в пуху валяти, персты ломати, пять игрищ не пущати играти...
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