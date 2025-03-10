«Это Россия, здесь возможно все»: Гурцкая – о том, спасут ли Вендела от дисквалификации на матч со «Спартаком»

Агент, блогер Тимур Гурцкая допускает участие зенитовца Вендела в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака».

Во время матча болельщики «Факела» допустили акт расизма в отношении Вендела.

Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.

Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).

– Отменить красную карточку Венделу невозможно, – сказал на ютуб-канале «Это футбол, брат!» ведущий Севастиан Терлецкий.

– Это Россия. Здесь возможно, *** [блин], все, – эмоционально ответил Гурцкая.