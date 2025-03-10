Дзюба обозначил новую голевую цель

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поставил себе новую голевую мотивацию.

В воскресенье 36-летний Дзюба забил 234-й гол в карьере в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

Он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

1-й гол в карьере Дзюба забил в 2007 году.

– В начале чуть не заплакал, с возрастом стал сентиментальным, но «Крылья» нас встряхнули. Наверное, через какое‑то время смогу осознать этот путь. Взял сейчас телефон в руки, а там 220 сообщений и понимаю, что сделал что‑то интересное, но самое главное– это победа команды.

– Александр Кержаков написал что‑то?

– Пока не смотрел. Увидел много сообщений, сразу закрыл, так еще и на допинг попал. В 36 лет и вызывают на допинг – я вообще обалдел.

– Как планируете отмечать?

– Буду проставляться уже в Тольятти, когда вернемся. Сейчас у нас «Спартак», думаю, не очень хорошо будет перед этим матчем проставляться, народ не подтянется.

– Это был самый величайший гол в карьере?

– В детстве, когда я сидел с ребятами в дубле «Спартака», говорил, что забью 100 – будет круто. Потом в «Зените» рядом с такими игроками, думал, что 150 смогу заковырять. Потом поставил планку в 170, уже после думал, что 200 будет триумфом. Когда забил 200 поставил цель обогнать Кержакова, потому что его ассоциировали как бомбардира всея Руси. Побить его рекорд – это для меня честь. Когда стареньким стану, буду рассказывать (смеется).

– А сейчас какая цель?

– Планка в 250 голов. Это было бы круто, но посмотрим, как здоровье позволит, потому что с каждым годом все мучительнее на сборах сидеть.