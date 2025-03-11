Журавель назвал команду топ-3 РПЛ с самой яркой игрой

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель резюмировал матч 20-го тура РПЛ «Рубин» – «Спартак» (2:1).

«Даже в проигранном матче «Спартак» показал, какое крутое у него техническое оснащение у всей группы атаки. Все очень хороши с мячом.

Но когда игра неизбежно упрощается, у «Спартака» нет хорошей опции. Прав Шняка, кричащий в эфире «Премьера», что в таких матчах очень нужен нападающий типа Шамара Николсона.

Из четверки претендентов [на чемпионство] у «Спартака» самая яркая игра. Но иногда нужна не яркость, а эффективность», – написал Журавель.