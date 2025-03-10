Тульский «Арсенал» поздравил Дзюбу с рекордом, «Спартак» – нет

Еще один бывший клуб поздравил Артема Дзюбу с рекордом. Речь о тульском «Арсенале».

«Артeм, поздравляем со знаменательным достижением!

Рады, что наш клуб внeс свою лепту в этот успех», – написали туляки, в то время как родной «Спартак» Дзюбу не поздравил.