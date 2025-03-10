Тульский «Арсенал» поздравил Дзюбу с рекордом, «Спартак» – нет

Еще один бывший клуб поздравил Артема Дзюбу с рекордом. Речь о тульском «Арсенале».
«Артeм, поздравляем со знаменательным достижением!
Рады, что наш клуб внeс свою лепту в этот успех», – написали туляки, в то время как родной «Спартак» Дзюбу не поздравил.
- В воскресенье 36-летний Дзюба забил 234-й гол в карьере в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).
- Он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
- В «Арсенале» Дзюба был в 2018 году (10 матчей, 6 голов).
Источник: «Бомбардир»