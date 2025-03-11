Агенты Кастаньо подтвердили уход игрока из «Краснодара»

В агентстве Top Champ Management высказались о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо в «Ривер Плейт».
«Да, это правда, Кевин в ближайшее время отправляется в Аргентину. По правилам «Ривер Плейт» может внести его в заявку уже сейчас», – сказали в агентстве.
- 24-летний колумбиец провел в этом сезоне 22 матча за «Краснодар», забил 1 гол, отдал 4 передачи.
- По данным «Чемпионата», «Краснодар» получит 9 миллионов евро и 500 тысяч бонусами за продажу хавбека «Ривер Плейту». Также аргентинский клуб выплатит 5% от суммы в качестве солидарных выплат.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
- «Краснодар» приобрел Кастаньо в январе прошлого года за 7,3 миллиона евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»