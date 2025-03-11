Агенты Кастаньо подтвердили уход игрока из «Краснодара»

В агентстве Top Champ Management высказались о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо в «Ривер Плейт».

«Да, это правда, Кевин в ближайшее время отправляется в Аргентину. По правилам «Ривер Плейт» может внести его в заявку уже сейчас», – сказали в агентстве.