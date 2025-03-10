Волочкова отреагировала на рекорд Дзюбы: «Артем помог мне, огромное ему спасибо»

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала рекорд Артема Дзюбы.

В воскресенье 36-летний Дзюба забил 234-й гол в карьере в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

Он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

1-й гол в карьере Дзюба забил в 2007 году.

– Я счастлива за Артема. Всегда восхищаюсь людьми настоящими, которые совершают большие дела во славу спорта и балета России. Я Артема всегда защищала. Знаю, что была ситуация, когда его очень неприятно подставили, слили какое-то видео.

Но это неважно! Я хочу поблагодарить его и Дмитрия Тарасова, благодаря которым нашлись лучшие доктора, которые меня восстанавливают.

– И Артем, и Дима помогали в поисках врачей для вас?

– Да, они оба помогли. Им просто огромное человеческое спасибо.