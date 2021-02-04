Superdeporte: Черышев пропустит матч с «Атлетиком»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не поможет своей команде в ближайшем матче.
30-летний россиянин не сыграет с «Атлетиком» из-за мышечного повреждения.
Из-за травм встречу также пропустят Эльяким Мангала, Муктар Дьякаби и Кевин Гамейро.
- «Атлетик» примет «Валенсию» в воскресенье, 7 февраля.
- Начало матча – в 18:15 по московскому времени.
- Черышев пропустил два последних поединка.
Источник: Superdeporte
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