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    Агент Чистякова: «Зенит» пока присматривается. Предложение о выкупе в «Ростов» не поступило»

    Андрей Талаев, агент защитника Дмитрия Чистякова, рассказал о переговорах «Зенита» и «Ростова» по полноценному трансферу футболиста.

    «Ситуация не поменялась – предложение о выкупе в «Ростов» не поступило. Есть ли дедлайн? И когда ждем начала переговоров? Мы ничего не ожидаем.

    Футболист работает с командой, ему все нравится. Тренерский штаб и руководство клуба решат, достоин ли он играть на постоянной основе. Предварительных оценок со стороны тренеров и руководства не было.

    Он провел не так много времени в клубе, чтобы успеть оценить. Поэтому, логично, что «Зенит» пока присматривается. Летом сумма станет выкупа станет больше? Лучше обратитесь в клуб, это не в моей компетенции», – цитирует Талаева «СДЗД».

    • Зимой «Зенит» может выкупить игрока у «Ростова» за 3,5 миллиона евро. Если сделка будет отложена на лето, то заплатить придется уже 4 миллиона.
    • Петербургский клуб планирует предложить 26-летнему футболисту долгосрочный контракт.

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    Источник: «СДЗД»

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