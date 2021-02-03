Агент Чистякова: «Зенит» пока присматривается. Предложение о выкупе в «Ростов» не поступило»

Андрей Талаев, агент защитника Дмитрия Чистякова, рассказал о переговорах «Зенита» и «Ростова» по полноценному трансферу футболиста.

«Ситуация не поменялась – предложение о выкупе в «Ростов» не поступило. Есть ли дедлайн? И когда ждем начала переговоров? Мы ничего не ожидаем.

Футболист работает с командой, ему все нравится. Тренерский штаб и руководство клуба решат, достоин ли он играть на постоянной основе. Предварительных оценок со стороны тренеров и руководства не было.

Он провел не так много времени в клубе, чтобы успеть оценить. Поэтому, логично, что «Зенит» пока присматривается. Летом сумма станет выкупа станет больше? Лучше обратитесь в клуб, это не в моей компетенции», – цитирует Талаева «СДЗД».

Зимой «Зенит» может выкупить игрока у «Ростова» за 3,5 миллиона евро. Если сделка будет отложена на лето, то заплатить придется уже 4 миллиона.

Петербургский клуб планирует предложить 26-летнему футболисту долгосрочный контракт.

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