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    Чистяков: «Карпин сказал: «Лучше не возвращайся, доказывай в «Зените»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о том, что Валерий Карпин посоветовал ему не возвращаться в «Ростов».

    — Как вас провожал в аренду Валерий Карпин?

    — С Георгичем у меня хорошие отношения. Он сказал, что не каждый день представляется такой шанс. А проводил словами: «Конечно, хочется, чтобы ты остался в «Ростове», мне нравится с тобой работать. Но лучше не возвращайся, доказывай в «Зените». Если останешься там, я за тебя только порадуюсь». В общем, расстались с Карпиным на хорошей ноте.

    • Зимой «Зенит» может выкупить игрока у «Ростова» за 3,5 миллиона евро. Если сделка будет отложена на лето, то заплатить придется уже 4 миллиона.
    • Петербургский клуб планирует предложить 26-летнему футболисту долгосрочный контракт.

    Чистяков: «Хочу остаться в «Зените». Посмотрим, что я из себя представляю»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7654

      alp 36 минут назад

      хм, неожиданно..

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