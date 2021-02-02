Чистяков: «Карпин сказал: «Лучше не возвращайся, доказывай в «Зените»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о том, что Валерий Карпин посоветовал ему не возвращаться в «Ростов».

— Как вас провожал в аренду Валерий Карпин?

— С Георгичем у меня хорошие отношения. Он сказал, что не каждый день представляется такой шанс. А проводил словами: «Конечно, хочется, чтобы ты остался в «Ростове», мне нравится с тобой работать. Но лучше не возвращайся, доказывай в «Зените». Если останешься там, я за тебя только порадуюсь». В общем, расстались с Карпиным на хорошей ноте.

Зимой «Зенит» может выкупить игрока у «Ростова» за 3,5 миллиона евро. Если сделка будет отложена на лето, то заплатить придется уже 4 миллиона.

Петербургский клуб планирует предложить 26-летнему футболисту долгосрочный контракт.

Чистяков: «Хочу остаться в «Зените». Посмотрим, что я из себя представляю»