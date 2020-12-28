Чистяков: «Хочу остаться в «Зените». Посмотрим, что я из себя представляю»

Защитник Дмитрий Чистяков, выступающий на правах аренды в «Зените», рассказал о нежелании возвращаться в «Ростов».

— С Сергеем Семаком был разговор перед переходом?

— Да, он мне позвонил. Сказал, что хотел бы видеть меня в команде. И чтобы я все взвесил и принял решение. Я практически сразу ответил согласием. И вот я здесь.

— В «Зените» позиция центрального защитника давно отдана иностранцам. Понимал, что свой шанс будешь получать только в случае травм и дисквалификаций Ловрена и Ракицкого?

— Конечно, понимал, что конкуренты у меня очень высокого уровня. Осознавал, на что шел. Но так даже интереснее! Посмотрим, на что я способен, что я из себя представляю. Будет интересно.

— Аренда, а не полноценный переход — твои условия или предложение «Зенита»?

— Предложение «Зенита». Возможно, это некий просмотр. Может, для начала хотят посмотреть, что я из себя представляю. И уже потом принять решение.

— Твоя цель — остаться в «Зените»?

— Конечно, хочу остаться.