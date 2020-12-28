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    Чистяков: «Хочу остаться в «Зените». Посмотрим, что я из себя представляю»

    Защитник Дмитрий Чистяков, выступающий на правах аренды в «Зените», рассказал о нежелании возвращаться в «Ростов».

    — С Сергеем Семаком был разговор перед переходом?

    — Да, он мне позвонил. Сказал, что хотел бы видеть меня в команде. И чтобы я все взвесил и принял решение. Я практически сразу ответил согласием. И вот я здесь.

    — В «Зените» позиция центрального защитника давно отдана иностранцам. Понимал, что свой шанс будешь получать только в случае травм и дисквалификаций Ловрена и Ракицкого?

    — Конечно, понимал, что конкуренты у меня очень высокого уровня. Осознавал, на что шел. Но так даже интереснее! Посмотрим, на что я способен, что я из себя представляю. Будет интересно.

    — Аренда, а не полноценный переход — твои условия или предложение «Зенита»?

    — Предложение «Зенита». Возможно, это некий просмотр. Может, для начала хотят посмотреть, что я из себя представляю. И уже потом принять решение.

    — Твоя цель — остаться в «Зените»?

    — Конечно, хочу остаться.

    • Зимой «Зенит» может выкупить игрока за 3,5 миллиона евро. Если сделка будет отложена на лето, то заплатить придется уже 4 миллиона.
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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10953

      Skull_Boy 30 минут назад

      Если ты ради платиновой лавки готов остаться в клубе, то ты уже из себя представляешь нереального л0ха, а потом, через год, когда станет скучно пойдут жалобы и клоунские имплессии, почему никуда не берут, еще одного отправили на "кладбище'' и ждемс следующего недоразвитого

      -1
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      ...
      Рейтинг: +198

      Главное Спартак без ЛЧ > Skull_Boy 19 минут назад

      Отсоси у себя.
      4:0 помнишь?

      1
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