Чистяков: «Хочу остаться в «Зените». Посмотрим, что я из себя представляю»

Если ты ради платиновой лавки готов остаться в клубе, то ты уже из себя представляешь нереального л0ха, а потом, через год, когда станет скучно пойдут жалобы и клоунские имплессии, почему никуда не берут, еще одного отправили на "кладбище'' и ждемс следующего недоразвитого
Защитник Дмитрий Чистяков, выступающий на правах аренды в «Зените», рассказал о нежелании возвращаться в «Ростов».
— С Сергеем Семаком был разговор перед переходом?
— Да, он мне позвонил. Сказал, что хотел бы видеть меня в команде. И чтобы я все взвесил и принял решение. Я практически сразу ответил согласием. И вот я здесь.
— В «Зените» позиция центрального защитника давно отдана иностранцам. Понимал, что свой шанс будешь получать только в случае травм и дисквалификаций Ловрена и Ракицкого?
— Конечно, понимал, что конкуренты у меня очень высокого уровня. Осознавал, на что шел. Но так даже интереснее! Посмотрим, на что я способен, что я из себя представляю. Будет интересно.
— Аренда, а не полноценный переход — твои условия или предложение «Зенита»?
— Предложение «Зенита». Возможно, это некий просмотр. Может, для начала хотят посмотреть, что я из себя представляю. И уже потом принять решение.
— Твоя цель — остаться в «Зените»?
— Конечно, хочу остаться.
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