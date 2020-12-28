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  • Чистяков: «Хочу остаться в «Зените». Посмотрим, что я из себя представляю»

Чистяков: «Хочу остаться в «Зените». Посмотрим, что я из себя представляю»

28 декабря 2020, 13:47
13

Защитник Дмитрий Чистяков, выступающий на правах аренды в «Зените», рассказал о нежелании возвращаться в «Ростов».

— С Сергеем Семаком был разговор перед переходом?

— Да, он мне позвонил. Сказал, что хотел бы видеть меня в команде. И чтобы я все взвесил и принял решение. Я практически сразу ответил согласием. И вот я здесь.

— В «Зените» позиция центрального защитника давно отдана иностранцам. Понимал, что свой шанс будешь получать только в случае травм и дисквалификаций Ловрена и Ракицкого?

— Конечно, понимал, что конкуренты у меня очень высокого уровня. Осознавал, на что шел. Но так даже интереснее! Посмотрим, на что я способен, что я из себя представляю. Будет интересно.

— Аренда, а не полноценный переход — твои условия или предложение «Зенита»?

— Предложение «Зенита». Возможно, это некий просмотр. Может, для начала хотят посмотреть, что я из себя представляю. И уже потом принять решение.

— Твоя цель — остаться в «Зените»?

— Конечно, хочу остаться.

  • Зимой «Зенит» может выкупить игрока за 3,5 миллиона евро. Если сделка будет отложена на лето, то заплатить придется уже 4 миллиона.
  • Петербургский клуб планирует предложить 26-летнему футболисту долгосрочный контракт.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Чистяков Дмитрий
Комментарии (13)
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Skull_Boy
1609153068
Если ты ради платиновой лавки готов остаться в клубе, то ты уже из себя представляешь нереального л0ха, а потом, через год, когда станет скучно пойдут жалобы и клоунские имплессии, почему никуда не берут, еще одного отправили на "кладбище'' и ждемс следующего недоразвитого
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ALEX ML
1609157078
Зарплатную ведомость
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серега кашин
1609158487
играть не надо а денежки капают
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Spirit_78
1609163233
Пока что его можно неплохо задействовать в схеме с тремя центральными защитниками. Потом, если будет прогрессировать, может и потеснить кого-то из пары основных ЦЗ. В конце концов, уровень РПЛ и Кубка он сможет потянуть.
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zarsm
1609270935
Удачного протирания штанов на банке. Сколько уже таких было...
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GoLenaStop
1609345372
Пользуясь случаем, поздравляю ВСЕХ с окончанием 2020 года! Желаю в новом 2021 году ЗДОРОВЬЯ!!! БЛАГОПОЛУЧИЯ!!! ЛЮБВИ!!! УДАЧИ!!! С уважением!
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