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    Мирзов останется в «Химках» до конца сезона

    Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды в «Химках», останется в подмосковном клубе до конца сезона. Об этом сообщил спортивнй директор «Химок» Дмитрий Ульянов.

    «Могу сказать, что Резиуан Мирзов точно останется в команде до конца сезона. Это пока что все, что я могу сказать», – цитирует Ульянова Sport24.

    • По информации «Чемпионата», Тедеско настаивал на досрочном возвращении Мирзова из аренды.
    • «Химки» хотят выкупить Мирзова. Срок аренды действует до лета.
    • В 8 матчах сезона РПЛ Мирзов забил 4 гола.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +26463

      oyabun 27 минут назад

      Озвучу непопулярную точку зрения, что неплохо бы и вернуть Мирзова, хотя бы как игрока запаса. В Химках он много забивает и даже сейчас на сборах продолжает это делать. Голеадоры-джокеры Спартаку не нужны?

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