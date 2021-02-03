Мирзов останется в «Химках» до конца сезона

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды в «Химках», останется в подмосковном клубе до конца сезона. Об этом сообщил спортивнй директор «Химок» Дмитрий Ульянов.
«Могу сказать, что Резиуан Мирзов точно останется в команде до конца сезона. Это пока что все, что я могу сказать», – цитирует Ульянова Sport24.
- По информации «Чемпионата», Тедеско настаивал на досрочном возвращении Мирзова из аренды.
- «Химки» хотят выкупить Мирзова. Срок аренды действует до лета.
- В 8 матчах сезона РПЛ Мирзов забил 4 гола.
Источник: Sport24