Мирзов останется в «Химках» до конца сезона

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды в «Химках», останется в подмосковном клубе до конца сезона. Об этом сообщил спортивнй директор «Химок» Дмитрий Ульянов.

«Могу сказать, что Резиуан Мирзов точно останется в команде до конца сезона. Это пока что все, что я могу сказать», – цитирует Ульянова Sport24.