Полузащитник «Рубина» Ин Бом: «Хвича вырастет в одного из лучших футболистов мира»

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бон считает, что его одноклубник Хвича Кварацхелия в будущем станет одним из лучших игроков в мире.

— Читал ваши корейские интервью. Увидел: «В России не так много игроков, равных мне по техническому оснащению». Готовы повторить? И кого бы из равных выделили?

— Прежде всего не думаю, что я самый лучший в России. Да, в РПЛ не так много футболистов с высочайшей техникой, как в MLS. Но футбол — не только техника, это и физика, и интеллект.

Просто у меня немножко другой стиль. Он отличается от игровой манеры большинства российских футболистов. При этом и в РПЛ есть те, чье мастерство запоминается.

Это Влашич и еще несколько армейцев. Это многие игроки «Зенита», отлично работающие с мячом. Это футболисты «Краснодара», который для меня входит в число лучших команд чемпионата. Очень нравится этот клуб, показывающий красивый и яркий футбол.

Конечно, назову и одноклубников. Дарко Йевтича, например. Шатова. Квару тоже — Хвичу Кварацхелия, который, уверен, вырастет в одного из лучших футболистов мира.

Кварацхелия в этом сезоне РПЛ провел за «Рубин» 16 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.

Кварацхелия: «Не собираюсь оставаться в России надолго. Есть предложение, переговоры ведутся»