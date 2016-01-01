Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Полузащитник «Рубина» Ин Бом: «Хвича вырастет в одного из лучших футболистов мира»

    Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бон считает, что его одноклубник Хвича Кварацхелия в будущем станет одним из лучших игроков в мире.

    — Читал ваши корейские интервью. Увидел: «В России не так много игроков, равных мне по техническому оснащению». Готовы повторить? И кого бы из равных выделили?

    — Прежде всего не думаю, что я самый лучший в России. Да, в РПЛ не так много футболистов с высочайшей техникой, как в MLS. Но футбол — не только техника, это и физика, и интеллект.

    Просто у меня немножко другой стиль. Он отличается от игровой манеры большинства российских футболистов. При этом и в РПЛ есть те, чье мастерство запоминается.

    Это Влашич и еще несколько армейцев. Это многие игроки «Зенита», отлично работающие с мячом. Это футболисты «Краснодара», который для меня входит в число лучших команд чемпионата. Очень нравится этот клуб, показывающий красивый и яркий футбол.

    Конечно, назову и одноклубников. Дарко Йевтича, например. Шатова. Квару тоже — Хвичу Кварацхелия, который, уверен, вырастет в одного из лучших футболистов мира.

    • Кварацхелия в этом сезоне РПЛ провел за «Рубин» 16 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.

    Кварацхелия: «Не собираюсь оставаться в России надолго. Есть предложение, переговоры ведутся»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82352
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru