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    Евсеев: «Не скажу, что против Роналдо было тяжело играть. Без мяча он вообще ничего не делал»

    Бывший защитник «Спартака», «Локомотива» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от игры против Роналдо. Тогда бразилец выступал за «Интер».

    «Не сказал бы, что против Роналдо было тяжело играть. Без мяча он вообще ничего не делал. Во время матча партнер по «Интеру» ему говорил: «Хоть отобороняйся. Какое-то движение сделай». А Роналдо после потери мяча – пешком. То ли восстанавливал силы, то ли не его это.

    Когда он получал мяч, тогда да, проявлял технику, координацию», – сказал Евсеев.

    • Роналдо дважды получал «Золотой мяч».
    • Он 2 раза выигрывал чемпионат мира.
    • Больше всего матчей на клубном уровне Роналдо провел за мадридский «Реал».

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    Источник: ютуб-канал «Мы к вам приедем»

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