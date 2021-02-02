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    Куман: «Лучше бы Суарес перешел в «Ювентус», а не в «Атлетико»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман недоволен, что его бывший игрок Луис Суарес выступает за «Атлетико». Нидерландец предпочел бы, чтобы уругваец уехал в другой чемпионат.

    «Конечно, было бы лучше, если бы Суарес ушел в «Ювентус», а не в «Атлетико». Ведь сейчас он в Примере. Из уважения к футболисту мы должны были принять такое решение. Я его поддерживаю», – сказал Куман.

    • Суарес ушел из «Барселоны» осенью как свободный агент.
    • Суарес – лучший бомбардир сезона Примеры.
    • «Атлетико» с отрывом лидирует в таблице.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1820

      Dizayner 15 минут назад

      так вам и надо, ушли такого игрока, теперь локти кусаете

      0
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      Рейтинг: -696

      СуперПАВ9 17 минут назад

      Лучше вы его оставили

      0
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      Рейтинг: +1990

      Fusballer 53 минуты назад

      Размечтался))

      0
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