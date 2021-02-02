Куман: «Лучше бы Суарес перешел в «Ювентус», а не в «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман недоволен, что его бывший игрок Луис Суарес выступает за «Атлетико». Нидерландец предпочел бы, чтобы уругваец уехал в другой чемпионат.

«Конечно, было бы лучше, если бы Суарес ушел в «Ювентус», а не в «Атлетико». Ведь сейчас он в Примере. Из уважения к футболисту мы должны были принять такое решение. Я его поддерживаю», – сказал Куман.