Куман: «Лучше бы Суарес перешел в «Ювентус», а не в «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман недоволен, что его бывший игрок Луис Суарес выступает за «Атлетико». Нидерландец предпочел бы, чтобы уругваец уехал в другой чемпионат.
«Конечно, было бы лучше, если бы Суарес ушел в «Ювентус», а не в «Атлетико». Ведь сейчас он в Примере. Из уважения к футболисту мы должны были принять такое решение. Я его поддерживаю», – сказал Куман.
- Суарес ушел из «Барселоны» осенью как свободный агент.
- Суарес – лучший бомбардир сезона Примеры.
- «Атлетико» с отрывом лидирует в таблице.
Источник: The Athletic