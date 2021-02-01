Геркус: «Заключил мировое соглашение с «Локомотивом». Все взаимные претензии в прошлом»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус не будет судиться с московским клубом.
«Как вы знаете, недавно я подал иск о взыскании юридических издержек за выигранный ранее суд. Сегодня я заключил по этому вопросу мировое соглашение с «Локомотивом». Судов больше не будет. Все взаимные претензии в прошлом.
Новый руководитель клуба – Владимир Леонченко – проявил себя в этой ситуации как заботящийся о репутации «Локомотива» и умеющий договариваться менеджер.
Успехов ему и клубу!», – написал Геркус в телеграме.
- Геркус рассчитывал взыскать судебные расходы по предыдущему иску «Локомотива» в размере 1,2 миллиона рублей.
- Ранее суд отказался удовлетворять иск московского клуба к Геркусу в размере 144,6 миллиона рублей за махинации при премировании сотрудников.
- Геркус был президентом «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.
Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса