Геркус: «Заключил мировое соглашение с «Локомотивом». Все взаимные претензии в прошлом»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус не будет судиться с московским клубом.

«Как вы знаете, недавно я подал иск о взыскании юридических издержек за выигранный ранее суд. Сегодня я заключил по этому вопросу мировое соглашение с «Локомотивом». Судов больше не будет. Все взаимные претензии в прошлом.

Новый руководитель клуба – Владимир Леонченко – проявил себя в этой ситуации как заботящийся о репутации «Локомотива» и умеющий договариваться менеджер.

Успехов ему и клубу!», – написал Геркус в телеграме.