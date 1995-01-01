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    Геркус: «Заключил мировое соглашение с «Локомотивом». Все взаимные претензии в прошлом»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус не будет судиться с московским клубом.

    «Как вы знаете, недавно я подал иск о взыскании юридических издержек за выигранный ранее суд. Сегодня я заключил по этому вопросу мировое соглашение с «Локомотивом». Судов больше не будет. Все взаимные претензии в прошлом.

    Новый руководитель клуба – Владимир Леонченко – проявил себя в этой ситуации как заботящийся о репутации «Локомотива» и умеющий договариваться менеджер.

    Успехов ему и клубу!», – написал Геркус в телеграме.

    • Геркус рассчитывал взыскать судебные расходы по предыдущему иску «Локомотива» в размере 1,2 миллиона рублей.
    • Ранее суд отказался удовлетворять иск московского клуба к Геркусу в размере 144,6 миллиона рублей за махинации при премировании сотрудников.
    • Геркус был президентом «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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