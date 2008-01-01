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    Геркус хочет взыскать с «Локомотива» 1,2 миллиона рублей

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус обратился в Арбитражный суд Москвы для взыскания с клуба 1,2 миллиона рублей.

    Геркус рассчитывает взыскать судебные расходы по предыдущему иску «Локомотива». Напомним, суд отказался удовлетворять иск московского клуба к Геркусу в размере 144,6 миллиона рублей за махинации при премировании сотрудников.

    Геркус оценил свои судебные расходы в 1,2 миллиона рублей и будет добиваться их возвращения. Заседание по этому делу состоится 9 февраля 2021 года.

    • Геркус занимал пост гендиректора «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.

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    Источник: Арбитражный суд Москвы

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2773

      Semenycch 24 минуты назад

      Шпалыч создал великолепную программу, а всякие скоты ее разваливают.

      1
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      Рейтинг: +1789

      Aston > Semenycch 18 минут назад

      Это точно,поэтому все чемпионаты выигрываются в кабинетах,бомжи боятся конкурентов

      0
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      ...
      Рейтинг: +2773

      Semenycch > Aston 11 минут назад

      Манная каша в голове? Зенит не имеет никакого отношения к ссорам в Локо.

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