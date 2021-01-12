Геркус хочет взыскать с «Локомотива» 1,2 миллиона рублей

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус обратился в Арбитражный суд Москвы для взыскания с клуба 1,2 миллиона рублей.

Геркус рассчитывает взыскать судебные расходы по предыдущему иску «Локомотива». Напомним, суд отказался удовлетворять иск московского клуба к Геркусу в размере 144,6 миллиона рублей за махинации при премировании сотрудников.

Геркус оценил свои судебные расходы в 1,2 миллиона рублей и будет добиваться их возвращения. Заседание по этому делу состоится 9 февраля 2021 года.