Президент «Урала»: «Тедеско некрасиво ведет себя в чужой стране»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«Тедеско хорошо держит коллектив? Не хочу говорить про него плохое, но он некрасиво ведет себя в чужой стране. Я тоже эмоциональный, но пытаюсь себя сдерживать. А он бежит через всю скамейку, прыгает на Гончаренко.

Ну ладно, это действительно эмоции. Футбол без них – не живой. Но я не вижу в его работе чего-то исключительного, чего не было в нашей советской и российской тренерской школе.

Она есть, она – хорошая, наши тренеры много ездят в Европу, учатся, следят за нюансами и тенденциями. Так что не вижу острой необходимости звать иностранцев», – сказал Иванов.