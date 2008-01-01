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    Президент «Урала»: «Тедеско некрасиво ведет себя в чужой стране»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

    «Тедеско хорошо держит коллектив? Не хочу говорить про него плохое, но он некрасиво ведет себя в чужой стране. Я тоже эмоциональный, но пытаюсь себя сдерживать. А он бежит через всю скамейку, прыгает на Гончаренко.

    Ну ладно, это действительно эмоции. Футбол без них – не живой. Но я не вижу в его работе чего-то исключительного, чего не было в нашей советской и российской тренерской школе.

    Она есть, она – хорошая, наши тренеры много ездят в Европу, учатся, следят за нюансами и тенденциями. Так что не вижу острой необходимости звать иностранцев», – сказал Иванов.

    • Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
    • В текущем розыгрыше РПЛ московская команда занимает третье место после 19 туров.
    • По окончании сезона немец собирается покинуть клуб в связи с истечением срока контракта.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:24
    Комментарии22
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      Рейтинг: +16951

      slavutiq70 34 минуты назад

      он что на площади насрал???или ходит по кабакам стулья об головы местных жителей ломает???В чём не красиво, то что ему не по душе беспредел в нашем футболе????

      0
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      Рейтинг: +1957

      Fusballer 1 час назад

      "Тедеско некрасиво ведет себя в чужой стране". Зато наши "звезды" ведут себя некрасиво в своей стране. Перечислять смысла нет, их много.

      4
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      Рейтинг: +4378

      Давид59 1 час назад

      Интервью попахивает некрасиво. Тыкать Тедеско, как ему надо себя вести?! Стыдно за Иванова.

      4
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      Рейтинг: +416

      dragoon000320 1 час назад

      а какого XEPA Иванов решил что это правильно тыкать человеку в лицо его национальностью, что мол не из России то молчи в тряпочку. Это ли не притеснение, или акт ксенофобии? Иванов вообще пусть язык себе в одно место засунет, тем более ему не привыкать его засовывать в это место другим уважаемым людям :D

      5
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      Рейтинг: +7648

      alp > dragoon000320 1 час назад

      а какого хера ты решил что это правильно предлагать иванову засунуть язык себе в одно место? у нас свободная страна, и каждый вправе говорить то что думает, если это не противоречит закону.

      -1
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      Рейтинг: +7215

      NewLife 2 часа назад

      Иванов прав, просто каждому нашему тренеру нужно купить такую тюбетейку, как у Иванова, а также научить писать доносы и кляузы, также как это делает Иванов. Вот тогда наш футбол расцветет. Но пусть ксенофоб Иванов ответит, как это так синит с нашим тренером жидко обсерается в Европе. Видимо, дело в том, что у Семака нет тюбетейки))

      5
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      Рейтинг: +1112

      petr69 2 часа назад

      Конкуренция, - это неплохо

      2
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      Рейтинг: +7184

      ivany4 2 часа назад

      О чем это г-н Иванов???
      Тедеско эмоциональный! Так и ты признаешься в этом. И сам же говоришь, что футбол без них – не живой.
      Не видишь в его работе чего-то исключительного, чего не было в нашей советской и российской тренерской школе? Плохой из тебя руководитель. Невооруженным глазом видно, что приходит иностранец и начинает давать результат, если прислушиваются к его просьбам и рекомендациям.
      Так в чем некрасивость поведения Теда??? Не лучше ли не себя взглянуть со стороны?! )))

      5
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      Рейтинг: +171

      _-G-F-_ > ivany4 1 час назад

      Мне нравится эмоциональность Теда, видно что человек болеет за результат, а не просто заработать приехал.
      Однако в плане исключительности не могу согласиться. Почему иностранцам-тренерам дают более исключительные права нежели местным тренерам? я в плане трансферов. Приход нового игрока у половины тренеров нашей лиги - это просто постановка перед фактом перехода тренеров. Для примера: участие в трансферах Манчини и Семака. Увы, печаль - беда.

      2
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      Рейтинг: +16951

      slavutiq70 2 часа назад

      Где они наши тренеры???Палыч на пенсию походу потихоньку собирается,,один Карпин остаётся,,,,

      5
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      Рейтинг: +7648

      alp > slavutiq70 1 час назад

      Карпин )))) Может, ты хотел сказать Семак, но, не смог? )))

      -2
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      Рейтинг: +1957

      Fusballer > alp 1 час назад

      Не Семак - а Черчесов!

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      Рейтинг: +7648

      alp > Fusballer 8 минут назад

      черчесов не тренер.

      0
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      Рейтинг: +11139

      Skull_Boy 2 часа назад

      Кто бы говорил

      2
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      Рейтинг: +7843

      Hektor 84 3 часа назад

      Кто бы говорил! Но только не этот ворюга и казнокрад! Тедеско в отличии от тебя ни кого не обворовал.

      4
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