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  • Президент «Урала»: «Тедеско некрасиво ведет себя в чужой стране»

Президент «Урала»: «Тедеско некрасиво ведет себя в чужой стране»

1 февраля 2021, 11:24
29

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«Тедеско хорошо держит коллектив? Не хочу говорить про него плохое, но он некрасиво ведет себя в чужой стране. Я тоже эмоциональный, но пытаюсь себя сдерживать. А он бежит через всю скамейку, прыгает на Гончаренко.

Ну ладно, это действительно эмоции. Футбол без них – не живой. Но я не вижу в его работе чего-то исключительного, чего не было в нашей советской и российской тренерской школе.

Она есть, она – хорошая, наши тренеры много ездят в Европу, учатся, следят за нюансами и тенденциями. Так что не вижу острой необходимости звать иностранцев», – сказал Иванов.

  • Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
  • В текущем розыгрыше РПЛ московская команда занимает третье место после 19 туров.
  • По окончании сезона немец собирается покинуть клуб в связи с истечением срока контракта.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Тедеско Доменико Иванов Григорий
Комментарии (29)
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spam2009
1612168021
А ты красиво себя ведешь в РОДНОЙ стране, пиля бюджетные бабки, и подставляя одно место Синиту
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САДЫЧОК
1612168511
Слышишь ты , Иванов-ты ведёшь себя омерзительно в нашей стране ! Пошёл вон из футбола , вредитель !
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Hektor 84
1612171774
Кто бы говорил! Но только не этот ворюга и казнокрад! Тедеско в отличии от тебя ни кого не обворовал.
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slavа0508
1612172353
Где они наши тренеры???Палыч на пенсию походу потихоньку собирается,,один Карпин остаётся,,,,
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ivany4
1612173576
О чем это г-н Иванов??? Тедеско эмоциональный! Так и ты признаешься в этом. И сам же говоришь, что футбол без них – не живой. Не видишь в его работе чего-то исключительного, чего не было в нашей советской и российской тренерской школе? Плохой из тебя руководитель. Невооруженным глазом видно, что приходит иностранец и начинает давать результат, если прислушиваются к его просьбам и рекомендациям. Так в чем некрасивость поведения Теда??? Не лучше ли не себя взглянуть со стороны?! )))
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NewLife
1612174897
Иванов прав, просто каждому нашему тренеру нужно купить такую тюбетейку, как у Иванова, а также научить писать доносы и кляузы, также как это делает Иванов. Вот тогда наш футбол расцветет. Но пусть ксенофоб Иванов ответит, как это так синит с нашим тренером жидко обсерается в Европе. Видимо, дело в том, что у Семака нет тюбетейки))
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Давид59
1612177878
Интервью попахивает некрасиво. Тыкать Тедеско, как ему надо себя вести?! Стыдно за Иванова.
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Fusballer
1612178174
"Тедеско некрасиво ведет себя в чужой стране". Зато наши "звезды" ведут себя некрасиво в своей стране. Перечислять смысла нет, их много.
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slavа0508
1612180663
он что на площади насрал???или ходит по кабакам стулья об головы местных жителей ломает???В чём не красиво, то что ему не по душе беспредел в нашем футболе????
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Боцман59rus
1612189853
С тебя, надеюсь за договорники ещё спросят, чучело. Извини Тедеско, за то что тебя не спросил как себя вести
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