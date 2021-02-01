Президент «Урала»: «Тедеско некрасиво ведет себя в чужой стране»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
«Тедеско хорошо держит коллектив? Не хочу говорить про него плохое, но он некрасиво ведет себя в чужой стране. Я тоже эмоциональный, но пытаюсь себя сдерживать. А он бежит через всю скамейку, прыгает на Гончаренко.
Ну ладно, это действительно эмоции. Футбол без них – не живой. Но я не вижу в его работе чего-то исключительного, чего не было в нашей советской и российской тренерской школе.
Она есть, она – хорошая, наши тренеры много ездят в Европу, учатся, следят за нюансами и тенденциями. Так что не вижу острой необходимости звать иностранцев», – сказал Иванов.
- Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
- В текущем розыгрыше РПЛ московская команда занимает третье место после 19 туров.
- По окончании сезона немец собирается покинуть клуб в связи с истечением срока контракта.
Источник: «Матч ТВ»