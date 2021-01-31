«Спартак» поздравил Адриано с победой в Кубке Либертадорес

Пресс-служба «Спартака» выступила с поздравлением в адрес форварда «Палмейраса» Луиса Адриано. Бразильцы победили в финале Кубка Либертадорес «Сантос» (1:0).

«Поздравляем нашего бывшего нападающего Луиса Адриано с победой в Кубке Либертадорес этой ночью.

Бразилец вышел в старте «Палмейрас» и отыграл все 90 минут!» – написал «Спартак».

Адриано играл в России с 2017 по 2019 год, брал РПЛ.

«Палмейрас» взял Кубок Либертадорес впервые с 1999 года.

Единственный гол в матче с «Сантосом» был забит на 99-й минуте.