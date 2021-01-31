«Спартак» поздравил Адриано с победой в Кубке Либертадорес

Блещет спартаковская молодежь !!_))
Пресс-служба «Спартака» выступила с поздравлением в адрес форварда «Палмейраса» Луиса Адриано. Бразильцы победили в финале Кубка Либертадорес «Сантос» (1:0).
«Поздравляем нашего бывшего нападающего Луиса Адриано с победой в Кубке Либертадорес этой ночью.
Бразилец вышел в старте «Палмейрас» и отыграл все 90 минут!» – написал «Спартак».
- Адриано играл в России с 2017 по 2019 год, брал РПЛ.
- «Палмейрас» взял Кубок Либертадорес впервые с 1999 года.
- Единственный гол в матче с «Сантосом» был забит на 99-й минуте.
Поздравляем нашего бывшего нападающего Луиса Адриано с победой в Кубке Либертадорес этой ночьюБразилец вышел в старте «Палмейрас» и отыграл все 90 минут! pic.twitter.com/smOsKnPyvj— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 31, 2021