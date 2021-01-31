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    «Спартак» поздравил Адриано с победой в Кубке Либертадорес

    Пресс-служба «Спартака» выступила с поздравлением в адрес форварда «Палмейраса» Луиса Адриано. Бразильцы победили в финале Кубка Либертадорес «Сантос» (1:0).

    «Поздравляем нашего бывшего нападающего Луиса Адриано с победой в Кубке Либертадорес этой ночью.

    Бразилец вышел в старте «Палмейрас» и отыграл все 90 минут!» – написал «Спартак».

    • Адриано играл в России с 2017 по 2019 год, брал РПЛ.
    • «Палмейрас» взял Кубок Либертадорес впервые с 1999 года.
    • Единственный гол в матче с «Сантосом» был забит на 99-й минуте.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 14:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7185

      NewLife 12 минут назад

      Блещет спартаковская молодежь !!_))

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