«Спартак» поздравил Адриано с победой в Кубке Либертадорес

Пресс-служба «Спартака» выступила с поздравлением в адрес форварда «Палмейраса» Луиса Адриано. Бразильцы победили в финале Кубка Либертадорес «Сантос» (1:0).
«Поздравляем нашего бывшего нападающего Луиса Адриано с победой в Кубке Либертадорес этой ночью.
Бразилец вышел в старте «Палмейрас» и отыграл все 90 минут!» – написал «Спартак».
- Адриано играл в России с 2017 по 2019 год, брал РПЛ.
- «Палмейрас» взял Кубок Либертадорес впервые с 1999 года.
- Единственный гол в матче с «Сантосом» был забит на 99-й минуте.
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Источник: твиттер «Спартака»