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    Кабелла: «Хочу каждый год бороться с «Краснодаром» за чемпионство и выиграть Лигу Европы»

    Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал о своих краткосрочных и долгосрочных целях.

    «Моя цель – играть с «Краснодаром» в Европе каждый год, бороться за чемпионство каждый год. Не за второе-третье место бороться, а за чемпионство.

    И играть в Лиге чемпионов каждый год. Это вполне возможно. У нас хороший состав. И он будет усиливаться, я уверен. Мы и так в истории «Краснодара», а, если станем чемпионами, будем вообще увековечены.

    Самый значимый гол в моей карьере? Гол за «Краснодар», который позволил нам попасть в Лигу чемпионов. Это важный гол для меня и для клуба. Я был тогда новичком в команде. Он вошeл в историю клуба, потому что мы впервые сыграли в Лиге чемпионов.

    Надеюсь, будут и другие исторически важные голы. Мы всe для этого сделаем. Я хочу выиграть Лигу Европы», – сказал француз.

    • В текущем розыгрыше РПЛ «Краснодар» идет на седьмом месте.
    • В 1/16 финала ЛЕ команда сыграет с загребским «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Краснодара»

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