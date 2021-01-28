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    Почеттино – о Рамосе в «ПСЖ»: «Он может перейти в большой клуб, одержимый победами»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию об интересе парижан к защитнику «Реала» Серхио Рамосу.

    – Хотели бы вы заполучить к себе в команду такого лидера, как Рамос?

    – Стратегия «ПСЖ» по покупке звезд работает уже много лет – достаточно вспомнить трансфер Роналдиньо. Мы видим возможности рынка и подписываем футболистов, которые могут усилить нас. Все прояснится в ближайшие месяцы.

    Рамос может перейти в большой клуб, который одержим победами. «ПСЖ» – один из величайших клубов в мире.

    • Ране сообщалось, что парижане готовы заключить с защитником трехлетний контракт и платить ему 15 миллионов евро в год.
    • Рамос может стать свободным агентом ближайшим летом.
    • За «Реал» 34-летний испанец выступает с 2005 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2206

      FENIX-SL 1 час назад

      ну конечно по игре реала не сказать что он одержим победами
      но лучше уж в таком реале быть
      чем в псж

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