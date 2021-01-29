Почеттино – о Рамосе в «ПСЖ»: «Он может перейти в большой клуб, одержимый победами»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию об интересе парижан к защитнику «Реала» Серхио Рамосу.

– Хотели бы вы заполучить к себе в команду такого лидера, как Рамос?

– Стратегия «ПСЖ» по покупке звезд работает уже много лет – достаточно вспомнить трансфер Роналдиньо. Мы видим возможности рынка и подписываем футболистов, которые могут усилить нас. Все прояснится в ближайшие месяцы.

Рамос может перейти в большой клуб, который одержим победами. «ПСЖ» – один из величайших клубов в мире.