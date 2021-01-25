«ПСЖ» намерен перебить предложение «Реала» Рамосу

«ПСЖ» хочет предложить капитану «Реала» Серхио Рамосу более выгодные условия, чем его нынешний клуб.

Парижане готовы заключить с защитником трехлетний контракт и платить ему 15 миллионов евро в год, пишет Football Espana.

Мадридцы, в свою очередь, не намерены предлагать футболисту соглашение более чем на два сезона, а его зарплата не будет превышать 12 миллионов.