«ПСЖ» намерен перебить предложение «Реала» Рамосу

«ПСЖ» хочет предложить капитану «Реала» Серхио Рамосу более выгодные условия, чем его нынешний клуб.
Парижане готовы заключить с защитником трехлетний контракт и платить ему 15 миллионов евро в год, пишет Football Espana.
Мадридцы, в свою очередь, не намерены предлагать футболисту соглашение более чем на два сезона, а его зарплата не будет превышать 12 миллионов.
- Рамос может стать свободным агентом ближайшим летом.
- За «Реал» 34-летний испанец выступает с 2005 года.
- В его активе 100 голов и 40 ассистов в 668 матчах.
Источник: Football Espana