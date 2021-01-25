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    «ПСЖ» намерен перебить предложение «Реала» Рамосу

    «ПСЖ» хочет предложить капитану «Реала» Серхио Рамосу более выгодные условия, чем его нынешний клуб.

    Парижане готовы заключить с защитником трехлетний контракт и платить ему 15 миллионов евро в год, пишет Football Espana.

    Мадридцы, в свою очередь, не намерены предлагать футболисту соглашение более чем на два сезона, а его зарплата не будет превышать 12 миллионов.

    • Рамос может стать свободным агентом ближайшим летом.
    • За «Реал» 34-летний испанец выступает с 2005 года.
    • В его активе 100 голов и 40 ассистов в 668 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Espana

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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +11112

      Cules2013 11 минут назад

      а нафиг было Тьяго Сильву отпускать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2513

      Бомбардиръ 27 минут назад

      Значит, игрок ценой в 14 млн евро может, либо будет получать 15 млн евро в год...
      Не подскажете, какой ещё есть игрок, который в год получает больше своей стоимости?

      0
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      Рейтинг: +51

      Bulat Sultanov > Бомбардиръ 25 минут назад

      Любой топовый игрок старше 33 лет

      2
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      ...
      Рейтинг: +2513

      Бомбардиръ > Bulat Sultanov 17 минут назад

      Какой это "любой"? Например? Роналду? Месси?

      0
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      Рейтинг: +1990

      Mister_Tomsk > Бомбардиръ 17 минут назад

      ибра)

      3
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      Рейтинг: +9

      gohfeld 36 минут назад

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