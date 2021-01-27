ЦСКА отзаявил Гайча. Аргентинец прибыл в Беневенто

ЦСКА внес нападающего Адольфо Гайча в список отзаявленных игроков. На это указывает соответствующая запись на сайте РПЛ.

Сегодня, 27 января, 21-летний форвард прибыл в Беневенто для прохождения медосмотра в одноименном клубе, который назначен на завтра.

Сообщалось, что Гайч проведет в аренде в «Беневенто» минимум шесть месяцев.

Прошлым летом ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.

В его активе гол и ассист в 18 матчах.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.