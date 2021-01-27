Конте: «Интер» не позволит Эриксену уйти»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте заверил, что полузащитник Кристиан Эриксен не покинет команду зимой. При этом в декабре руководство выставляло датчанина на трансфер.

«Эрисен останется в «Интере», потому что мы никого не подписываем. Мы не позволим уйти ему. Я счастлив, что Эриксен забил «Милану» в Кубке Италии (2:1)» – цитирует Конте Фабрицио Романо со ссылкой на Rai Sport.