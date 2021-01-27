Конте: «Интер» не позволит Эриксену уйти»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте заверил, что полузащитник Кристиан Эриксен не покинет команду зимой. При этом в декабре руководство выставляло датчанина на трансфер.
«Эрисен останется в «Интере», потому что мы никого не подписываем. Мы не позволим уйти ему. Я счастлив, что Эриксен забил «Милану» в Кубке Италии (2:1)» – цитирует Конте Фабрицио Романо со ссылкой на Rai Sport.
- Эриксеном интересуются «Тоттенхэм» и «Лестер».
- «Интер» купил Эриксена в январе 2020 году у «Тоттенхэма».
- «Интер» идет в Серии А 2-м.
Источник: твиттер Фабрицио Романо