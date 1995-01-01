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    Конте: «Интер» не позволит Эриксену уйти»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте заверил, что полузащитник Кристиан Эриксен не покинет команду зимой. При этом в декабре руководство выставляло датчанина на трансфер.

    «Эрисен останется в «Интере», потому что мы никого не подписываем. Мы не позволим уйти ему. Я счастлив, что Эриксен забил «Милану» в Кубке Италии (2:1)» – цитирует Конте Фабрицио Романо со ссылкой на Rai Sport.

    • Эриксеном интересуются «Тоттенхэм» и «Лестер».
    • «Интер» купил Эриксена в январе 2020 году у «Тоттенхэма».
    • «Интер» идет в Серии А 2-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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