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    Новиков: «Не припомню, чтобы тренеры «Динамо» уходили в отставку при такой плотности в таблице»

    Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков рассказал об отставке из «Динамо».

    — До и после Тбилиси «Динамо» побеждало. Ваша отставка состоялась, когда проиграли «Химкам». Если станете президентом большого клуба, готовы увольнять тренеров после двух неудачных игр?

    — Футбол знает много примеров, когда руководители относились к тренерам более бережно. Тем более что совсем недавно им доверяли. Поддержка работодателя в такой ситуации очень важна. А президентом, надеюсь, никогда не буду. Мне интересна тренерская работа.

    — По логике и Зидан после поражения от клуба третьей лиги должен подвиснуть.

    — Можно вспомнить Мурада Мусаева, в отношении которого Сергей Галицкий не делал поспешных выводов, несмотря не неудачный период. «Краснодар» выправил ситуацию и движется вверх. А в «Динамо» и выправлять было нечего, мы шли в трех очках от третьего места.

    Не припомню, чтобы тренеры бело-голубых уходили в отставку при таком незначительном отставании и такой плотности в таблице.

    — Высокий стандарт задан «Локомотивом», где оказался не нужен тренер-победитель.

    Если уж с Семиным так поступили, что говорить о других? Правда, как мы видим, ни к чему хорошему для «Локомотива» это не привело.

    • «Динамо» идет на шестом месте в РПЛ, отставая от топ-3 на пять очков.
    • «Нефтехимик» занимает восьмое место в ФНЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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