Новиков: «Не припомню, чтобы тренеры «Динамо» уходили в отставку при такой плотности в таблице»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков рассказал об отставке из «Динамо».
— До и после Тбилиси «Динамо» побеждало. Ваша отставка состоялась, когда проиграли «Химкам». Если станете президентом большого клуба, готовы увольнять тренеров после двух неудачных игр?
— Футбол знает много примеров, когда руководители относились к тренерам более бережно. Тем более что совсем недавно им доверяли. Поддержка работодателя в такой ситуации очень важна. А президентом, надеюсь, никогда не буду. Мне интересна тренерская работа.
— По логике и Зидан после поражения от клуба третьей лиги должен подвиснуть.
— Можно вспомнить Мурада Мусаева, в отношении которого Сергей Галицкий не делал поспешных выводов, несмотря не неудачный период. «Краснодар» выправил ситуацию и движется вверх. А в «Динамо» и выправлять было нечего, мы шли в трех очках от третьего места.
Не припомню, чтобы тренеры бело-голубых уходили в отставку при таком незначительном отставании и такой плотности в таблице.
— Высокий стандарт задан «Локомотивом», где оказался не нужен тренер-победитель.
— Если уж с Семиным так поступили, что говорить о других? Правда, как мы видим, ни к чему хорошему для «Локомотива» это не привело.
- «Динамо» идет на шестом месте в РПЛ, отставая от топ-3 на пять очков.
- «Нефтехимик» занимает восьмое место в ФНЛ.