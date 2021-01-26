Деспотович: «После срыва трансфера в «Лос-Анджелес Гэлакси» я хотел бросить футбол. Вместо меня подписали Ибрагимовича»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о срыве трансфера в «Лос-Анджелес Гэлакси». Серб переживал.

«Это был самый тяжелый момент в моей жизни. 2015 год. Я играл с «Астаной» в Лиге Европы. После матча подошли скауты «Лос-Анджелес Гэлакси» и предложили контракт. Я не мог поверить в это.

В итоге вместо меня «Лос-Анджелес» подписал Златан Ибрагимовича. (В словах Деспотовича есть нестыковка: на самом деле американцы подписали Ибрагмиовича в 2018 году – прим. «Бомбардира»). Все из-за лимита на легионеров. Я не знал, как сказать об этом семье. Я даже хотел бросить футбол. Сегодня я понимаю: это моя судьба и мой путь. Сейчас я в «Рубине» и снова готов забивать», – сказал серб.