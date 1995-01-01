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    Деспотович: «После срыва трансфера в «Лос-Анджелес Гэлакси» я хотел бросить футбол. Вместо меня подписали Ибрагимовича»

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о срыве трансфера в «Лос-Анджелес Гэлакси». Серб переживал.

    «Это был самый тяжелый момент в моей жизни. 2015 год. Я играл с «Астаной» в Лиге Европы. После матча подошли скауты «Лос-Анджелес Гэлакси» и предложили контракт. Я не мог поверить в это.

    В итоге вместо меня «Лос-Анджелес» подписал Златан Ибрагимовича. (В словах Деспотовича есть нестыковка: на самом деле американцы подписали Ибрагмиовича в 2018 году – прим. «Бомбардира»). Все из-за лимита на легионеров. Я не знал, как сказать об этом семье. Я даже хотел бросить футбол. Сегодня я понимаю: это моя судьба и мой путь. Сейчас я в «Рубине» и снова готов забивать», – сказал серб.

    • До «Рубина» Деспотович выступал за «Оренбург».
    • 28-летний форвард стоит на рынке 4,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ Деспотович провел 15 матчей, забил 7 голов, сделал 2 результативные передачи.

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    Источник: ютуб-канал «Рубина»

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