Деспотович: «После срыва трансфера в «Лос-Анджелес Гэлакси» я хотел бросить футбол. Вместо меня подписали Ибрагимовича»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о срыве трансфера в «Лос-Анджелес Гэлакси». Серб переживал.
«Это был самый тяжелый момент в моей жизни. 2015 год. Я играл с «Астаной» в Лиге Европы. После матча подошли скауты «Лос-Анджелес Гэлакси» и предложили контракт. Я не мог поверить в это.
В итоге вместо меня «Лос-Анджелес» подписал Златан Ибрагимовича. (В словах Деспотовича есть нестыковка: на самом деле американцы подписали Ибрагмиовича в 2018 году – прим. «Бомбардира»). Все из-за лимита на легионеров. Я не знал, как сказать об этом семье. Я даже хотел бросить футбол. Сегодня я понимаю: это моя судьба и мой путь. Сейчас я в «Рубине» и снова готов забивать», – сказал серб.
- До «Рубина» Деспотович выступал за «Оренбург».
- 28-летний форвард стоит на рынке 4,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ Деспотович провел 15 матчей, забил 7 голов, сделал 2 результативные передачи.
Источник: ютуб-канал «Рубина»