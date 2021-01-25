«Рома» предложила «Генту» 12 миллионов за украинского форварда Яремчука

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук может к перейти в «Рому».
По информации Voetbal24, римский клуб намерен подписать 25-летнего украинца этой зимой. «Рома» уже вступила в переговоры по футболисту и предложила «Генту» 12 миллионов евро.
Сообщается, что бельгийский клуб намерен продать форварда за большую сумму.
- Рыночная стоимость Яремчука – 11 миллионов евро.
- Контракт футболиста с «Гентом» истекает летом 2023 года.
Источник: Voetbal24
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