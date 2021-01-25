32-летний Гросскройц завершил карьеру

Полузащитник Кевин Гросскройц объявил о завершении карьеры футболиста в 32 года. Игрок опубликовал прощальное видео в своем инстаграме.
«Уердинген» из третьего немецкого дивизиона – последний клуб Гросскройца. В октябре 2020 года Кевин ушел из команды в статусе свободного агента, и больше не получал предложений.
- Гросскройц выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Штутгарт».
- В 2014 году он стал чемпионом мира в составе сборной Германии.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Кевина Гросскройца