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    Крапухин – о тоннеле новичка: «Сильнее всего встретил Азмун. Отпечаток на спине остался»

    Нападающий «Зенита» Станислав Крапухин рассказал, как его прогоняли через тоннель новичка. Усерднее всех был форвард Сердар Азмун.

    – После гола в ворота «Риги», вашего первого за «Зенит», вас прогнали через тоннель. Заметили, от кого больше всего досталось?

    – Да уж, было не очень приятно, конечно. Сильнее всего меня, наверное, Азмун встретил в конце тоннеля. Решил меня по полной поздравить. Может, и до сих пор отпечаток на спине остался.

    • Крапухина перевели из «Зенита-2».
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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: -836

      alarm_иг 9 минут назад

      А у азмуна навечно отпечаток от шлюбы в раздевалке остался. Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1904

      Fusballer 59 минут назад

      М-да. Азмун и тоннель новичка...

      0
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