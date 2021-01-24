Крапухин – о тоннеле новичка: «Сильнее всего встретил Азмун. Отпечаток на спине остался»

Нападающий «Зенита» Станислав Крапухин рассказал, как его прогоняли через тоннель новичка. Усерднее всех был форвард Сердар Азмун.

– После гола в ворота «Риги», вашего первого за «Зенит», вас прогнали через тоннель. Заметили, от кого больше всего досталось?

– Да уж, было не очень приятно, конечно. Сильнее всего меня, наверное, Азмун встретил в конце тоннеля. Решил меня по полной поздравить. Может, и до сих пор отпечаток на спине остался.