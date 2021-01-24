«Я забил больше голов, чем ты провел матчей». Ибрагимович после разгрома от «Аталанты» поругался с Сапатой

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вступил в перепалку с игроком «Аталанты» Дуваном Сапатой после матча 19-го тура Серии А. Миланцы уступили со счетом 0:3.
«Я забил больше голов, чем ты провел матчей в карьере», – цитирует слова Ибрагимовича в адрес Сапаты «Чемпионат» со ссылкой на газету Marca.
- Колумбиец предпочел не продолжать конфликт и ушел в раздевалку.
- Сапата забил 1 из 3 мячей «Аталанты» на «Джузеппе Меацца».
- Ибрагимович в сезоне Серии А провел 9 матчей, забил 12 голов и сделал результативный пас.
Источник: «Чемпионат»