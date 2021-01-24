«Я забил больше голов, чем ты провел матчей». Ибрагимович после разгрома от «Аталанты» поругался с Сапатой

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вступил в перепалку с игроком «Аталанты» Дуваном Сапатой после матча 19-го тура Серии А. Миланцы уступили со счетом 0:3.

«Я забил больше голов, чем ты провел матчей в карьере», – цитирует слова Ибрагимовича в адрес Сапаты «Чемпионат» со ссылкой на газету Marca.