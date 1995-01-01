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    «Я забил больше голов, чем ты провел матчей». Ибрагимович после разгрома от «Аталанты» поругался с Сапатой

    Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вступил в перепалку с игроком «Аталанты» Дуваном Сапатой после матча 19-го тура Серии А. Миланцы уступили со счетом 0:3.

    «Я забил больше голов, чем ты провел матчей в карьере», – цитирует слова Ибрагимовича в адрес Сапаты «Чемпионат» со ссылкой на газету Marca.

    • Колумбиец предпочел не продолжать конфликт и ушел в раздевалку.
    • Сапата забил 1 из 3 мячей «Аталанты» на «Джузеппе Меацца».
    • Ибрагимович в сезоне Серии А провел 9 матчей, забил 12 голов и сделал результативный пас.

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    Источник: «Чемпионат»

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