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    El País: у двух футболистов «Корнельи» выявили коронавирус на следующий день после матча с «Барсой»

    Два игрока «Корнельи» после встречи 1/16 финала Кубка Испании против «Барселоны» (0:2) сдали положительные тесты на COVID-19.

    По информации El País, болезнь у инфицированных футболистов обнаружили на следующий день после матча, то есть в пятницу.

    Один из зараженных принимал участие в игре с «Барсой», второй – был в заявке. Оба болеют бессимптомно.

    В каталонском клубе в пятницу проводилось тестирование на коронавирус и все результаты были отрицательными.

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    Источник: El País

    Испанская ежедневная общественно-политическая газета. Выпускается с 1976 года. Вторая по читаемости газета в стране – разовый тираж составляет около 430 000 экземпляров.

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