El País: у двух футболистов «Корнельи» выявили коронавирус на следующий день после матча с «Барсой»

Два игрока «Корнельи» после встречи 1/16 финала Кубка Испании против «Барселоны» (0:2) сдали положительные тесты на COVID-19.
По информации El País, болезнь у инфицированных футболистов обнаружили на следующий день после матча, то есть в пятницу.
Один из зараженных принимал участие в игре с «Барсой», второй – был в заявке. Оба болеют бессимптомно.
В каталонском клубе в пятницу проводилось тестирование на коронавирус и все результаты были отрицательными.
Источник: El País
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