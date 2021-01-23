El País: у двух футболистов «Корнельи» выявили коронавирус на следующий день после матча с «Барсой»

Два игрока «Корнельи» после встречи 1/16 финала Кубка Испании против «Барселоны» (0:2) сдали положительные тесты на COVID-19.

По информации El País, болезнь у инфицированных футболистов обнаружили на следующий день после матча, то есть в пятницу.

Один из зараженных принимал участие в игре с «Барсой», второй – был в заявке. Оба болеют бессимптомно.

В каталонском клубе в пятницу проводилось тестирование на коронавирус и все результаты были отрицательными.