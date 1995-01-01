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    Журналист Короткин: «Вопрос о трансфере Кокорина в «Фиорентину» может быть решен до утра»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу в «Фиорентину». Трансфер могут оформить в ближайшие часы.

    «Кокорин и «Фиорентина»: все может быть очень близко.

    Вопрос о переходе Сашка в «Фиорентину» на условиях аренды до конца сезона с правом выкупа может быть решeн до утра четверга», – написал шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    • «Спартак» подтвердил переговоры с «Фиорентиной».
    • Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
    • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

    Ди Марцио: Манчини порекомендовал Кокорина «Фиорентине»

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    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 21:44
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7913

      Литейный4 22 минуты назад

      Подоил свиней, можно теперь и в футбол поиграть. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +200

      вальтер 79 47 минут назад

      мечта кокорина сбываеться заграницу поедет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26310

      oyabun 52 минуты назад

      Нет-нет!! Какая аренда!? В чем тогда выгода Спартака? Денег как за полноценный трансфер красно-белые не получат, а летом Коко вернут обратно, как неоправдавшего надежд.

      1
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      Рейтинг: +13897

      derrik2000 1 час назад

      Если сейчас уйдёт, то интересно, пункт в договоре Спартак-Кокорин о 50-процентном возврате подъёмных (1, 25 млн евро), если Кокошка не забьёт в сезоне 10 мячей, ТАКОЙ случай тоже предусматривает?

      0
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      Рейтинг: +42160

      MaxRnD 1 час назад

      В преферанс проиграли что ли ?

      2
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      Рейтинг: +10581

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Жду не дождусь утра , даже спать пораньше сегодня лягу )))

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      Рейтинг: +14940

      vladimir-7 > Persona_non_Grata 1 час назад

      Смотри не проспи, спокойной ночи!

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      Рейтинг: +10581

      Persona_non_Grata > vladimir-7 58 минут назад

      Придется снотворное принять , а то от волнения боюсь не усну )))

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