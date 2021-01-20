Журналист Короткин: «Вопрос о трансфере Кокорина в «Фиорентину» может быть решен до утра»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу в «Фиорентину». Трансфер могут оформить в ближайшие часы.
«Кокорин и «Фиорентина»: все может быть очень близко.
Вопрос о переходе Сашка в «Фиорентину» на условиях аренды до конца сезона с правом выкупа может быть решeн до утра четверга», – написал шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
- «Спартак» подтвердил переговоры с «Фиорентиной».
- Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
- В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.
Ди Марцио: Манчини порекомендовал Кокорина «Фиорентине»
Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина