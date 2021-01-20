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  • Журналист Короткин: «Вопрос о трансфере Кокорина в «Фиорентину» может быть решен до утра»

Журналист Короткин: «Вопрос о трансфере Кокорина в «Фиорентину» может быть решен до утра»

20 января 2021, 21:44
13

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу в «Фиорентину». Трансфер могут оформить в ближайшие часы.

«Кокорин и «Фиорентина»: все может быть очень близко.

Вопрос о переходе Сашка в «Фиорентину» на условиях аренды до конца сезона с правом выкупа может быть решeн до утра четверга», – написал шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

  • «Спартак» подтвердил переговоры с «Фиорентиной».
  • Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
  • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

Ди Марцио: Манчини порекомендовал Кокорина «Фиорентине»

Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Спартак Кокорин Александр
Комментарии (13)
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MaxRnD
1611168916
В преферанс проиграли что ли ?
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oyabun
1611169756
Нет-нет!! Какая аренда!? В чем тогда выгода Спартака? Денег как за полноценный трансфер красно-белые не получат, а летом Коко вернут обратно, как неоправдавшего надежд.
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Hektor 84
1611173629
Этот Короткин как будто следит за Спартаком
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ivany4
1611181053
Если при такой заинтересованности Фиорентины, Спартак не сумеет отбить затраченные, за это время, на него деньги, то весь договорной-селекционный-коммерческий и т.п. отделы отправить в отставку.))
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evgevg13
1611201114
Хороший сон приснился...
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rash1959
1611207864
Наступило утро, и ... дальше что????
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nemolod
1611209805
Не уточнил какого утра какого четверга и какого года-не информация,а предположение типв может быть (А МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ)!
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alefreddy
1611213576
да уже 3.5 ляма за наших игроков уже праздник в прессе
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paracetamol
1611219509
Сашка сам-то в Фиору хочет? Там ведь играть и тренироваться надо. Лучше ему в свинарнике остаться, несмотря на запах!
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Патриотическая свинья
1611229444
Неужели итальянцы такие глупые?
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