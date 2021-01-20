Журналист Короткин: «Вопрос о трансфере Кокорина в «Фиорентину» может быть решен до утра»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу в «Фиорентину». Трансфер могут оформить в ближайшие часы.

«Кокорин и «Фиорентина»: все может быть очень близко.

Вопрос о переходе Сашка в «Фиорентину» на условиях аренды до конца сезона с правом выкупа может быть решeн до утра четверга», – написал шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Спартак» подтвердил переговоры с «Фиорентиной».

Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».

В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

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