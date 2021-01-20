Ди Марцио: Манчини порекомендовал Кокорина «Фиорентине»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал совет «Фиорентине» подписать форварда «Спартака» Александра Кокорина. Они вместе работали в «Зените».

Руководство «Фиорентины» самостоятельно обратилось к Манчини, и он дал положительную характеристику Кокорину.

По информации журналиста Николо Скиры , «Фиорентина» предложила Кокорину трехлетний контракт.

, «Фиорентина» предложила Кокорину трехлетний контракт. Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».

В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

«Матч ТВ»: «Фиорентина» хочет арендовать Кокорина с правом выкупа. «Спартак» против