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    «Матч ТВ»: «Фиорентина» хочет арендовать Кокорина с правом выкупа. «Спартак» против

    Стали известны новые подробности возможного перехода нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

    Итальянский клуб рассчитывает арендовать Кокорина с обязательным правом выкупа за определенное количество матчей и голов.

    Сообщается, что «Фиорентина» не заинтересована в полноценном трансфере футболиста из-за возможных рисков. Клуб опасается, что Кокорин находится не в лучшей форме из-за последних травм, а также года без футбола из-за тюремного срока.

    «Спартак», в свою очередь, рассчитывает продать россиянина и получить деньги уже сейчас.

    «Фиорентина» может изменить свое решение по трансферу в случае продажи форварда Кристиана Куаме за 14-16 миллионов евро. В таком случае флорентийцы будут вести себя активнее на трансферном рынке.

    • По информации журналиста Скиры, «Фиорентина» предложила Кокорину трехлетний контракт.
    • Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
    • В этом сезоне форвард забил два гола, оба – с пенальти.
    • «Фиорентина» идет на 14-м месте в Серии А.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5690

      серега кашин 9 минут назад

      вот и эпопея с переходом закончилась

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7291

      piligrim1986 16 минут назад

      странно, че там за него сейчас выручишь? а так хоть дали бы в еворпе попробовать силы

      0
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      Рейтинг: +2083

      alll-333 51 минуту назад

      Смешно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +149

      АХ 52 минуты назад

      Да Фиора локти будет кусать, если не возьмет такого выдающегося игрока!

      1
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      Рейтинг: +19098

      silver29 52 минуты назад

      Вот как, оказывается нет на него очереди в Европе, придется сениту продавать )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13894

      derrik2000 56 минут назад

      А так всё хорошо начиналось - "Вызываем в Фиорентину", и так всё плохо закончилось - аренда с правом выкупа... ))

      3
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      Рейтинг: +304

      99-й 1 час назад

      Ясное дело - увидят не выкупят

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