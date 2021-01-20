«Матч ТВ»: «Фиорентина» хочет арендовать Кокорина с правом выкупа. «Спартак» против

Стали известны новые подробности возможного перехода нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Итальянский клуб рассчитывает арендовать Кокорина с обязательным правом выкупа за определенное количество матчей и голов.

Сообщается, что «Фиорентина» не заинтересована в полноценном трансфере футболиста из-за возможных рисков. Клуб опасается, что Кокорин находится не в лучшей форме из-за последних травм, а также года без футбола из-за тюремного срока.

«Спартак», в свою очередь, рассчитывает продать россиянина и получить деньги уже сейчас.

«Фиорентина» может изменить свое решение по трансферу в случае продажи форварда Кристиана Куаме за 14-16 миллионов евро. В таком случае флорентийцы будут вести себя активнее на трансферном рынке.