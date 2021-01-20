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  • «Матч ТВ»: «Фиорентина» хочет арендовать Кокорина с правом выкупа. «Спартак» против

«Матч ТВ»: «Фиорентина» хочет арендовать Кокорина с правом выкупа. «Спартак» против

20 января 2021, 16:16
13

Стали известны новые подробности возможного перехода нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Итальянский клуб рассчитывает арендовать Кокорина с обязательным правом выкупа за определенное количество матчей и голов.

Сообщается, что «Фиорентина» не заинтересована в полноценном трансфере футболиста из-за возможных рисков. Клуб опасается, что Кокорин находится не в лучшей форме из-за последних травм, а также года без футбола из-за тюремного срока.

«Спартак», в свою очередь, рассчитывает продать россиянина и получить деньги уже сейчас.

«Фиорентина» может изменить свое решение по трансферу в случае продажи форварда Кристиана Куаме за 14-16 миллионов евро. В таком случае флорентийцы будут вести себя активнее на трансферном рынке.

  • По информации журналиста Скиры, «Фиорентина» предложила Кокорину трехлетний контракт.
  • Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
  • В этом сезоне форвард забил два гола, оба – с пенальти.
  • «Фиорентина» идет на 14-м месте в Серии А.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Спартак Кокорин Александр
Комментарии (13)
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99-й
1611149017
Ясное дело - увидят не выкупят
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derrik2000
1611149936
А так всё хорошо начиналось - "Вызываем в Фиорентину", и так всё плохо закончилось - аренда с правом выкупа... ))
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АХ
1611150142
Да Фиора локти будет кусать, если не возьмет такого выдающегося игрока!
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серега кашин
1611152725
вот и эпопея с переходом закончилась
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Федорыч_57
1611153859
Пусть отдают так, на зарплате сэкономят. Еще и в прибыли останутся.
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Иван Петров 1986
1611156640
Да уж скорей взял бы кто - нибудь. Так он заколебал всех.
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BRAZILES
1611158279
наде отдовать ---пока берут -----можно даже даром
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nemolod
1611158896
Когда собираются покупать,тогда четко предлагается контракт и далее обговариваются зарплата и дополнительные условия,а здесь сразу говорят об аренде и всяких там рисках-значит реально больше чем до лета рассчитывать всерьез не собираются,обещая туманный выкуп и причем если футболист сыграет определенное число матчей!!
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NewLife
1611162861
"Ведь недаром клуб Фиорентины предлагал мильон за Бышевца" В.С. Высоцкий
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zigbert
1611237788
Спартаку аренда будет невыгодна.
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