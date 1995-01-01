«Матч ТВ»: «Фиорентина» хочет арендовать Кокорина с правом выкупа. «Спартак» против

вот и эпопея с переходом закончилась
Стали известны новые подробности возможного перехода нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».
Итальянский клуб рассчитывает арендовать Кокорина с обязательным правом выкупа за определенное количество матчей и голов.
Сообщается, что «Фиорентина» не заинтересована в полноценном трансфере футболиста из-за возможных рисков. Клуб опасается, что Кокорин находится не в лучшей форме из-за последних травм, а также года без футбола из-за тюремного срока.
«Спартак», в свою очередь, рассчитывает продать россиянина и получить деньги уже сейчас.
«Фиорентина» может изменить свое решение по трансферу в случае продажи форварда Кристиана Куаме за 14-16 миллионов евро. В таком случае флорентийцы будут вести себя активнее на трансферном рынке.
- По информации журналиста Скиры, «Фиорентина» предложила Кокорину трехлетний контракт.
- Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
- В этом сезоне форвард забил два гола, оба – с пенальти.
- «Фиорентина» идет на 14-м месте в Серии А.