Ловрен: «Поражение от «Брюгге» – главное разочарование этого сезона»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен назвал причины неудачного выступления «Зенита» в Лиге чемпионов.

— Первая половина сезона позади. С одной стороны, «Зенит» идет на первом месте, с другой, выступление в Лиге чемпионов нельзя назвать успешным. Как лично вы оцениваете положение дел?

— Конечно, первое место в таблице — это хорошо, но отрыв в четыре очка — ничто, поэтому нам нужно продолжать побеждать.

Что касается европейской кампании, то я не могу понять, как так вышло. Я уверен в том, что мы могли добиться большего, что мы могли выйти из группы. Я чувствую это.

— Причины, по которым это не удалось?

— Причины... В каких-то ситуациях нам просто не повезло, в каких-то мы слишком легко позволили сопернику забить, допустили глупые ошибки. Мы снова возвращаемся к тому, о чем я все время говорю: нельзя выкладываться на 95 процентов — только на все сто.

— Если бы вы могли, что бы вы изменили в этом сезоне?

— Не знаю, возможно, наш первый матч в Лиге чемпионов против «Брюгге». Думаю, это было самое большое разочарование.