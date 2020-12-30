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    Ловрен: «Поражение от «Брюгге» – главное разочарование этого сезона»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен назвал причины неудачного выступления «Зенита» в Лиге чемпионов.

    — Первая половина сезона позади. С одной стороны, «Зенит» идет на первом месте, с другой, выступление в Лиге чемпионов нельзя назвать успешным. Как лично вы оцениваете положение дел?

    — Конечно, первое место в таблице — это хорошо, но отрыв в четыре очка — ничто, поэтому нам нужно продолжать побеждать.

    Что касается европейской кампании, то я не могу понять, как так вышло. Я уверен в том, что мы могли добиться большего, что мы могли выйти из группы. Я чувствую это.

    — Причины, по которым это не удалось?

    — Причины... В каких-то ситуациях нам просто не повезло, в каких-то мы слишком легко позволили сопернику забить, допустили глупые ошибки. Мы снова возвращаемся к тому, о чем я все время говорю: нельзя выкладываться на 95 процентов — только на все сто.

    — Если бы вы могли, что бы вы изменили в этом сезоне?

    — Не знаю, возможно, наш первый матч в Лиге чемпионов против «Брюгге». Думаю, это было самое большое разочарование.

    • «Зенит» во втором сезоне подряд занял последнее место в группе ЛЧ.
    • Клуб из Санкт-Петербурга набрал одно очко в группе, проиграв в 5 матчах из 6.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20053

      Боцман59rus 45 минут назад

      Вы изначально были слабее.
      Нужно адекватно оценивать свои силы, тогда и разочарований не будет.

      1
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      Рейтинг: +5689

      серега кашин 1 час назад

      вся лч разочарование

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