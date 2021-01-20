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  • Ловрен: «Поражение от «Брюгге» – главное разочарование этого сезона»

Ловрен: «Поражение от «Брюгге» – главное разочарование этого сезона»

20 января 2021, 13:54
3

Защитник «Зенита» Деян Ловрен назвал причины неудачного выступления «Зенита» в Лиге чемпионов.

— Первая половина сезона позади. С одной стороны, «Зенит» идет на первом месте, с другой, выступление в Лиге чемпионов нельзя назвать успешным. Как лично вы оцениваете положение дел?

— Конечно, первое место в таблице — это хорошо, но отрыв в четыре очка — ничто, поэтому нам нужно продолжать побеждать.

Что касается европейской кампании, то я не могу понять, как так вышло. Я уверен в том, что мы могли добиться большего, что мы могли выйти из группы. Я чувствую это.

— Причины, по которым это не удалось?

— Причины... В каких-то ситуациях нам просто не повезло, в каких-то мы слишком легко позволили сопернику забить, допустили глупые ошибки. Мы снова возвращаемся к тому, о чем я все время говорю: нельзя выкладываться на 95 процентов — только на все сто.

— Если бы вы могли, что бы вы изменили в этом сезоне?

— Не знаю, возможно, наш первый матч в Лиге чемпионов против «Брюгге». Думаю, это было самое большое разочарование.

  • «Зенит» во втором сезоне подряд занял последнее место в группе ЛЧ.
  • Клуб из Санкт-Петербурга набрал одно очко в группе, проиграв в 5 матчах из 6.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Брюгге Ловрен Деян
Комментарии (3)
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серега кашин
1611141290
вся лч разочарование
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Боцман59rus
1611143295
Вы изначально были слабее. Нужно адекватно оценивать свои силы, тогда и разочарований не будет.
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Ганнибал Лектор
1611158184
Выходили на полусогнутых, вот и проигрывали. Надо верить в себя, верить в свои силы, тогда и горы свернуть можно. Правильный настрой - 50% успеха. А по трусоватым предматчевым речам Семака все было понято до стартового свистка. Команде нужен психолог. Семаку лично нужен психолог. И заканчивать с этой веганской х*йней. Настоящий самец должен жрать мясо.
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